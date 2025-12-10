U22 Việt Nam "đại chiến" Malaysia: Huấn luyện viên Kim Sang-sik "ủ mưu" điều gì?

U22 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn cần giữ sự tập trung cao độ ở trận gặp U22 Malaysia.

Theo điều lệ môn bóng đá nam tại SEA Games 33, 3 đội nhất bảng sẽ chắc chắn giành suất vào bán kết. Như vậy, để giành ngôi nhất bảng B, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải hướng đến một chiến thắng trước U22 Malaysia, bởi chỉ khi giành trọn 3 điểm, U22 Việt Nam mới có thể soán ngôi đầu bảng của đối thủ này.

Tuy nhiên, nếu không thể thắng U22 Malaysia, U22 Việt Nam vẫn có cơ hội vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất. Để nắm chắc vị trí này, U22 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa, khi đó đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có 4 điểm và chắc chắn đứng nhì bảng.

Do tại bảng A và C, đội đứng nhì bảng tối đa cũng chỉ có 3 điểm nên nghiễm nhiên tấm vé "vớt" sẽ dành cho "Những chiến binh Sao Vàng"./.