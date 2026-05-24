Ukraine bác đề xuất “thành viên liên kết,” kêu gọi EU sớm kết nạp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/5 khẳng định nước này xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho rằng nước này đang bảo vệ châu Âu thông qua việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Trong thông điệp hằng ngày, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine phải được hưởng “đầy đủ quyền lợi” trong EU và kêu gọi khối 27 thành viên thúc đẩy đàm phán kết nạp.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất trao cho Kiev quy chế “thành viên liên kết” không có quyền biểu quyết trong thời gian chờ hoàn tất tiến trình gia nhập EU.

Kế hoạch về quy chế thành viên liên kết - lần đầu được ông Merz đề xuất với các đối tác EU hồi tháng trước - sẽ cho phép Ukraine tham dự các hội nghị thượng đỉnh của khối và có đại diện trong Ủy ban châu Âu, đồng thời được hưởng một phần ngân sách EU, nhưng không có đầy đủ quyền biểu quyết.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU năm 2022, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, và bắt đầu đàm phán gia nhập từ năm 2024.

Tiến trình này từng bị đình trệ do sự phản đối của cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban, song đang xuất hiện hy vọng mới sau khi ông Orban thất cử trước đối thủ Peter Magyar.

EU hiện cũng yêu cầu Ukraine đẩy mạnh chống tham nhũng - một trong những điều kiện then chốt để gia nhập khối./.

