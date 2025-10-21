Ukraine và các đồng minh châu Âu ủng hộ đàm phán hòa bình do Mỹ đề xuất

Ngày 21/10, các nhà lãnh đạo châu Âu đã ra tuyên bố chung với Ukraine, trong đó ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình căn cứ vào các tiền tuyến hiện tại trong cuộc xung đột với Nga.

Trong tuyên bố do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ký, các bên đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ lập trường của Tổng thống Trump rằng nên dừng giao tranh ngay lập tức và đường ranh giới hiện tại giữa Nga và Ukraine nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tái khẳng định cam kết với nguyên tắc rằng biên giới quốc tế không được thay đổi bằng vũ lực.

Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến cũng sẽ thống nhất ủng hộ Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ) vào ngày 23/10 và cuộc họp của “liên minh tự nguyện” tại London 1 ngày sau đó nhằm thảo luận các bước tiếp theo để hỗ trợ quốc gia Đông Âu này.

Dự kiến, tại hội nghị ở Brussels, Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine khoản vay mới 140 tỷ euro (163 tỷ USD) từ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng trung ương Nga.

Tổng thống Mỹ đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua tại Ukraine.

Tuần trước, ông Trump đã kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn “tại chỗ” sau các cuộc thảo luận với cả hai bên xung đột./.

