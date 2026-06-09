UNAIDS tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu về phòng, chống AIDS

Chiều 8/6, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tiếp và làm việc với bà Patricia Ongpin - Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV và AIDS (UNAIDS) phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia và Malaysia.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cảm ơn UNAIDS luôn tích cực giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, đưa Việt Nam tiếp tục là điểm sáng với nhiều kết quả vượt trội trong kiểm soát HIV/AIDS.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế cho HIV/AIDS có xu hướng giảm, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ là duy trì các kết quả đã đạt được, mà còn phải chuyển mạnh sang mô hình ứng phó bền vững hơn. Yêu cầu này dựa trên tăng cường vai trò chủ động của quốc gia, huy động nguồn lực trong nước, phát huy hiệu quả của bảo hiểm y tế, duy trì sự tham gia của cộng đồng và bảo đảm không gián đoạn các dịch vụ thiết yếu.

Bà Patricia Ongpin - Giám đốc UNAIDS phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia và Malaysia khẳng định thời gian qua UNAIDS điều phối nỗ lực chung nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu quốc gia về phòng, chống AIDS.

Bà Patricia Ongpinchia sẻ thông tin về sự phối hợp của Cục Phòng bệnh trong những hoạt động đẩy mạnh lộ trình tích hợp chi phí các dịch vụ HIV vào hệ thống tài chính quốc gia, bao gồm: Bảo hiểm y tế, chương trình Mục tiêu Quốc gia về Y tế-Dân số, quỹ Phòng, chống dịch bệnh và các cơ chế tài chính công khác…

Giám đốc UNAIDS cũng đề cập một số vấn đề trọng tâm từ định hướng quốc tế như: Tập trung xây dựng Hồ sơ đề xuất tài trợ Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn mới với các nội dung về dự thảo Hồ sơ đề xuất tài trợ, phân tích bối cảnh tài chính, ma trận tài chính, kế hoạch chuyển đổi, lộ trình thực hiện chuyển đổi và các tài liệu liên quan đến tính bền vững của chương trình.

Bà Patricia Ongpin nhấn mạnh sự cần thiết lồng ghép dịch vụ HIV vào chăm sóc sức khỏe ban đầu và bảo hiểm y tế toàn dân; thúc đẩy hợp đồng xã hội để duy trì các dịch vụ do cộng đồng tham gia cung cấp; tăng cường vai trò của cộng đồng và bảo đảm tiếp cận công bằng cho các nhóm dân số chính...

Các đại biểu trong thảo luận tại buổi tiếp và làm việc cũng có những trao đổi cụ thể, làm rõ hơn những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, giảm chi phí vận hành, tăng tính gắn kết giữa các cấu phần chương trình và phù hợp với bối cảnh nguồn lực giảm trong giai đoạn tới.

Các bên đã thảo luận về phương thức kỹ thuật, kế hoạch chuyển giao, những mục tiêu ưu tiên, danh mục đề xuất cụ thể trong xây dựng hồ sơ đề xuất tài trợ từ Quỹ toàn cầu vòng 8, giai đoạn 2027-2029 (GC8). Thành công của GC8 sẽ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng duy trì thành quả phòng, chống HIV/AIDS sau khi nguồn viện trợ quốc tế kết thúc.

Trong quá trình xây dựng GC8, Cục Phòng bệnh đã lồng ghép các nội dung về chuyển đổi và tính bền vững; tăng cường huy động nguồn lực trong nước; phát huy vai trò của bảo hiểm y tế; xây dựng lộ trình tiếp nhận dần các hoạt động, hàng hóa y tế thiết yếu. Bên cạnh đó, nghiên cứu cơ chế hợp đồng xã hội nhằm duy trì các dịch vụ có sự tham gia của cộng đồng sau khi nguồn viện trợ quốc tế giảm dần.

Bà Patricia Ongpin, Giám đốc UNAIDS phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia và Malaysia.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thông tin, Việt Nam đang trong giai đoạn thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và những chủ trương, chính sách khác, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, đưa y tế dự phòng trở thành trụ cột của hệ thống y tế, triển khai khám sức khỏe định kỳ, tiến tới khám sàng lọc miễn phí cho người dân, trong đó có nhóm người bệnh có HIV.

Việt Nam tiếp tục cam kết thực hiện mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030, đồng thời hướng tới duy trì thành quả sau năm 2030, không để dịch tái bùng phát.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà khẳng định Việt Nam coi phòng, chống HIV/AIDS là một nội dung quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, gắn với bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu, công bằng trong tiếp cận dịch vụ và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ Y tế đề nghị UNAIDS tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong hoàn thiện Hồ sơ đề xuất tài trợ GC8, đặc biệt là các nội dung có tính chiến lược như phân tích khoảng trống tài chính, ma trận tài chính, kế hoạch chuyển đổi, lộ trình chuyển đổi, đồng tài trợ, tính bền vững và cơ chế tiếp nhận dần các dịch vụ, hàng hóa y tế thiết yếu bằng nguồn lực trong nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị UNAIDS hỗ trợ Việt Nam rà soát, đề xuất các mô hình tài chính bền vững, bao gồm tăng cường huy động ngân sách trong nước, mở rộng vai trò của bảo hiểm y tế, giảm chi trả trực tiếp của người dân, bảo đảm duy trì các dịch vụ thiết yếu và không để gián đoạn điều trị, dự phòng, xét nghiệm HIV trong giai đoạn chuyển đổi.

UNAIDS tiếp tục phối hợp với Quỹ Toàn cầu, CCM, các tổ chức Liên Hợp Quốc và các đối tác phát triển để hỗ trợ Việt Nam hình thành đồng thuận chính sách trong quá trình chuyển đổi; hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam về chuyển đổi tài chính, mô hình quản lý khoản tài trợ, lồng ghép dịch vụ HIV vào hệ thống y tế và duy trì vai trò cộng đồng.../.

Việt Nam triển khai nhiều chương trình tiếp cận toàn diện phòng chống HIV/AIDS Năm 2023, Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá là quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV.