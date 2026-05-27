Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong đọc kết quả chiếu chụp ung thư vú

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Chính phủ New Zealand vừa thông báo sẽ đưa vào sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) như một “trợ lý” thứ hai hỗ trợ đọc phim chụp tầm soát ung thư vú từ đầu năm tới.

Trước đó, hồi đầu năm nay, chính phủ nước này đã ban hành thông báo yêu cầu cung cấp thông tin tới các công ty, doanh nghiệp để khảo sát và đánh giá thị trường công nghệ này. Quá trình tiếp nhận hồ sơ thầu đã khép lại vào ngày 4/3 vừa qua.

Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Các chuyên gia nhận định công nghệ này sẽ tối ưu hóa hiệu suất làm việc của các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh-với điều kiện thuật toán phải được huấn luyện dựa trên nguồn dữ liệu chuẩn xác.

Về nguyên lý hoạt động, công cụ Trí tuệ Nhân tạo sẽ phân tích phim chụp X-quang tuyến vú (mammogram) để tìm kiếm khối u. Dựa trên kho dữ liệu khổng lồ gồm các mẫu chụp âm tính và dương tính trước đó, Trí tuệ Nhân tạo sẽ đưa ra kết luận về khả năng có u hay không có u, hoặc kết quả chưa rõ ràng (đồng nghĩa với việc bệnh nhân cần đi chụp kiểm tra lại).

Theo kế hoạch triển khai ứng dụng, công cụ Trí tuệ Nhân tạo sẽ thay thế vị trí của một trong 2 bác sỹ đọc phim độc lập-vốn là quy trình bắt buộc hiện nay khi đánh giá một kết quả chụp X-quang tuyến vú.

Hôm 21/5, Bộ trưởng Y tế New Zealand Simeon Brown thông báo quy trình đấu thầu đang được ráo riết triển khai nhằm chọn ra công cụ tối ưu nhất để đưa vào chạy thử nghiệm và kiểm định chất lượng, hướng tới mục tiêu chính thức áp dụng rộng rãi từ đầu năm 2027.

Cơ quan Y tế New Zealand sẽ phối hợp chặt chẽ với giới lâm sàng, các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh và các đơn vị tầm soát trong suốt giai đoạn chạy thử và kiểm định phần mềm.

Mỗi năm, New Zealand ghi nhận khoảng 3.400 ca mắc ung thư vú mới. Chương trình Tầm soát ung thư vú quốc gia của nước này hiện đang thực hiện khám sàng lọc định kỳ cho khoảng 270.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 45 đến 69 mỗi năm và đang từng bước mở rộng diện tầm soát lên nhóm đối tượng 74 tuổi.

Mọi chi tiết về chi phí triển khai dự án Trí tuệ Nhân tạo nêu trên sẽ được công bố sau khi có kết quả thầu.

Bộ trưởng Brown kỳ vọng sắp tới Trí tuệ Nhân tạo sẽ hiện diện trong mọi ca chụp X-quang tuyến vú, tiếp sức cho các bác sỹ để rút ngắn tối đa thời gian trả kết quả chẩn đoán cho người bệnh./.

