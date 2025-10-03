Ứng phó bão số 11: Quảng Trị kiểm đếm, thông báo cho tàu thuyền trên biển

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh cần chủ động ứng phó với bão số 11 (Matmo), kịp thời triển khai các biện pháp phòng tránh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung theo dõi chặt chẽ hướng di chuyển và diễn biến theo từng thời điểm dự báo bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trị, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương, đơn vị liên quan nắm chắc diễn biến thời tiết, mưa bão để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; tăng cường thông tin, tuyên truyền và có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch, nhất là khu vực đảo Cồn Cỏ.

Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng và các đơn vị, địa phương liên quan cần chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường cảnh báo, dự báo diễn biến bão và các hình thế thời tiết nguy hiểm khác.

Các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, thông tin về diễn biến bão và các hình thế thời tiết nguy hiểm đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó hiệu quả.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, khoảng đêm 3/10 đến rạng sáng 4/10, bão số 11 đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 và còn có khả năng mạnh thêm.

Trước đó, cuối tháng 9 vừa qua, cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền và gây ảnh hưởng nặng nề đối với tỉnh Quảng Trị, ước tổng thiệt hại khoảng 550 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa sau bão số 10, đồng thời chủ động ứng phó từ sớm trước diễn biến phức tạp của bão số 11 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân./.

