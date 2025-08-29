Các địa phương khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các bộ ngành, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới.

Đối với tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão để chủ động phòng tránh đồng thời triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển; cấm tàu thuyền ra khơi và sơ tán người dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trên đất liền, các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt./.