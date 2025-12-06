Ủy ban châu Âu đối mặt áp lực hoãn lộ trình "khai tử" xe động cơ đốt trong

Sáu quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) nới lỏng lệnh cấm bán xe ôtô sử dụng động cơ đốt trong (ICE) dự kiến có hiệu lực vào năm 2035. Yêu cầu này được đưa ra trước khi một gói chính sách ôtô mới được công bố vào tuần tới.

Trong thư gửi EC, sáu nước gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Italy, Ba Lan và Slovakia đề nghị EC cho phép tiếp tục bán xe kết hợp động cơ xăng và động cơ điện (còn gọi là xe hybrid) hay đưa những loại nhiên liệu carbon thấp và nhiên liệu tái tạo vào kế hoạch giảm khí thải carbon từ ngành giao thông vận tải.

Theo những quốc gia trên, châu Âu có thể theo đuổi mục tiêu khí hậu một cách hiệu quả song không nên triệt tiêu khả năng cạnh tranh.

Sáu quốc gia trên đưa ra đề xuất này trong lúc các nước EU bắt đầu xem xét lại quy định đã được thông qua vào tháng 3/2023, trong đó quy định tất cả phương tiện mới từ năm 2035 phải có mức khí thải bằng 0.

Khi đó, triển vọng cho xe điện chạy pin (BEV) rất khả quan. Mặc dù vậy, những nỗ lực của các nhà sản xuất ôtô sau đó đã vấp phải thực tế là nhu cầu thấp hơn dự đoán và sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc.

Theo kế hoạch đề ra, EC dự kiến công bố gói biện pháp hỗ trợ các nhà sản xuất ôtô châu Âu vào ngày 10/12/2025. Nhưng gói chính sách có thể bị trì hoãn./.