Ủy ban quản lý Gaza bắt đầu tuyển lực lượng cảnh sát chuyển tiếp

Ngày 19/2, Ủy ban kỹ trị của Palestine được giao quản lý Dải Gaza thông báo mở đơn tuyển chọn các ứng viên “đủ năng lực” tham gia lực lượng cảnh sát chuyển tiếp sẽ được triển khai tại vùng lãnh thổ này, trong bối cảnh xuất hiện nhiều câu hỏi về điều kiện tham gia đối với những người từng phục vụ dưới thời Phong trào Hồi giáo Hamas.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG) cho biết chính thức tiến hành quy trình tuyển các ứng viên đủ tiêu chuẩn, không phân biệt nam-nữ, tham gia lực lượng cảnh sát chuyển tiếp chuyên nghiệp, có trách nhiệm giải trình, minh bạch và dựa trên năng lực tại Gaza.

Ông Nikolay Mladenov, Đặc phái viên do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm để giám sát điều phối hậu chiến tại Gaza, cho biết chỉ trong vài giờ đầu tiên sau khi mở hệ thống nhận hồ sơ, khoảng 2.000 người Palestine đã đăng ký.

Thiếu tướng Jasper Jeffers, Chỉ huy của Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) mới được thành lập theo một thỏa thuận hòa bình Gaza, cho biết lực lượng này có kế hoạch dài hạn đào tạo khoảng 12.000 sỹ quan cảnh sát Palestine tại Gaza cùng 20.000 binh sỹ. Việc huấn luyện cho ISF và lực lượng cảnh sát Palestine sẽ diễn ra ở Ai Cập và Jordan.

Một số chương trình huấn luyện đã được triển khai nhằm chuẩn bị cho cảnh sát Palestine được điều động tới Gaza theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kế hoạch này cho phép triển khai ISF tạm thời, phối hợp và hỗ trợ lực lượng cảnh sát do NCAG quản lý.

Thông tin trên được đưa ra trùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington. Ông Trump được cho là sẽ công bố kế hoạch tái thiết vùng lãnh thổ này trị giá hàng tỷ USD cùng lộ trình triển khai ISF.

Cùng ngày, NCAG tiếp tục cập nhật bộ nhận diện thương hiệu, với thiết kế mới tương đồng biểu trưng của Hội đồng Hòa bình về Gaza nhưng vẫn giữ hình đại bàng và quốc kỳ Palestine – vốn là biểu tượng của Chính quyền Palestine (PA).

Trước đó, việc NCAG thay đổi logo sang thiết kế gần như trùng với biểu trưng của PA đã gây phản ứng mạnh tại Israel, buộc các quan chức Mỹ phải tham gia dàn xếp nhằm tránh leo thang căng thẳng.

Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ tham dự phiên họp khai mạc của cơ chế Hội đồng Hòa bình về Gaza do Mỹ dẫn dắt với tư cách quan sát viên, theo đó cử cựu Đại sứ nước này tại Ai Cập Kim Yong Hyun làm đặc phái viên tham dự. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hiện Seoul vẫn chưa quyết định có gia nhập chính thức cơ chế này hay không.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho biết nước này đang nỗ lực tối đa để thống nhất quan điểm với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt về việc triển khai "đầy đủ và trung thực" giai đoạn hai của Kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ đề xuất.

Tuần qua, ông Abdelatty đã tiến hành hàng loạt cuộc điện đàm với những người đồng cấp của Jordan, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Pakistan.

Các cuộc điện đàm tập trung vào việc thúc đẩy giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình, bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn, khởi động tiến trình phục hồi sớm và tái thiết Gaza.

Liên quan vấn đề an ninh tại Gaza, Ai Cập cho biết sẵn sàng tham gia ISF theo Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, song khẳng định sẽ không tham gia điều hành trực tiếp Gaza hay can dự vào các cuộc đối đầu quân sự. Bên cạnh đó, Cairo cũng cảnh báo việc giải giáp Hamas bằng vũ lực có thể đẩy Gaza trở lại vòng xoáy xung đột.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, Ai Cập tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo trên thực địa. Ngày 17/2, nước này đã điều đoàn xe viện trợ thứ 140 tới Gaza qua cửa khẩu Rafah, vận chuyển hơn 253.000 kiện lương thực, hàng trăm tấn bột mỳ, vật tư y tế, nhiên liệu và nhu yếu phẩm mùa Đông./.

