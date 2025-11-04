Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Sáng 4/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội./.