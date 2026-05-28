Xe khách đâm xe tải khiến 13 người thiệt mạng tại Trung Quốc

Sáng 28/5, giới chức Trung Quốc cho biết 13 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam, khi xe khách đâm vào xe tải trên đường cao tốc.

Phan An
Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giới chức Trung Quốc cho biết 13 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này, rạng sáng 28/5.

Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cao tốc thuộc địa phận thành phố Nam Dương khi một xe khách chở quá tải đâm vào đuôi xe tải kéo rơ moóc đang lưu thông phía trước.

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe khách có sức chứa tối đa 9 người nhưng chở tới 16 người vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Bộ Công an Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Nam Dương để chỉ đạo công tác điều tra và ứng phó.

Tai nạn giao thông gây chết người xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc do tình trạng lái xe bất cẩn và thiếu tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn./.

(TTXVN/vietnam+)
