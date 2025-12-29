Vai trò của công nghiệp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xã hội

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: "Cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn bảo đảm quốc phòng, an ninh trở thành động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới."

Khai mạc hội thảo, Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc khẳng định đất nước ta thực sự bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong bối cảnh mới, công tác quốc phòng, an ninh không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà còn phải trở thành động lực trực tiếp cho sự phát triển, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, chuyển từ mô hình quản lý sang kiến tạo, phát triển.

Quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước qua gần 40 năm đổi mới, đặc biệt trong những năm gần đây, công tác quốc phòng, an ninh với tính toàn dân, toàn diện, đã góp phần quyết định giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, tạo thành sức mạnh quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các định hướng chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước, tạo tiền đề căn bản, thuận lợi để đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Những tham mưu, đề xuất của các cơ quan nghiên cứu, của các bộ, ban, ngành về công tác quốc phòng, an ninh đã góp phần quan trọng tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, các trở lực cản trở sự phát triển của đất nước. Công nghiệp quốc phòng, an ninh lưỡng dụng ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước, trực tiếp đóng góp vào nguồn thu của ngân sách quốc gia.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhắc lại định hướng chính trị quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Thống nhất nhận thức nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mà còn trở thành động lực quan trọng, trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế của đất nước trong kỷ nguyên mới."

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh cũng chỉ rõ, thực tiễn quốc tế và trong nước, điển hình như vai trò của Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Tân Cảng hay các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, đã cho thấy công nghiệp quốc phòng và an ninh đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc gia, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và răn đe để duy trì hòa bình cho phát triển.

Chủ đề Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các nhà lãnh đạo, quản lý, các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, hoạt động thực tiễn. Với 38 báo cáo tham luận được gửi đến Ban Tổ chức cùng nhiều ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận trực tiếp tại Hội thảo đã phân tích sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề lớn trên 3 khía cạnh nội dung: Bối cảnh tình hình và yêu cầu đặt ra đối với công tác quốc phòng, an ninh để thật sự trở thành động lực cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Thực tiễn công tác quốc phòng, an ninh đối với vai trò tạo động lực cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Bài học kinh nghiệm và định hướng các giải pháp để công tác quốc phòng, an ninh thật sự trở thành động lực cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Qua đó, bước đầu làm rõ hơn các vấn đề nhận thức lý luận, tư duy mới về nội hàm, vị trí, vai trò, cơ sở khoa học của công tác quốc phòng, an ninh, từ đó xác định định hướng, giải pháp cơ bản để công tác quốc phòng, an ninh thật sự trở thành động lực cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kết quả của Hội thảo sẽ được nghiên cứu, chắt lọc, tổng hợp thành những luận cứ khoa học để tham mưu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, về mối quan hệ giữa công tác quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội trong thời gian tới; gợi mở các vấn đề, định hướng nghiên cứu lý luận giai đoạn tiếp theo, báo cáo Bộ Chính trị phê duyệt và tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp./.

Thủ tướng làm việc với Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng về Công nghiệp quốc phòng Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật phát triển công nghiệp quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.