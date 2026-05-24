Vận hành camera giám sát 24/24 giờ tại các đường ngang, lối đi qua đường sắt

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn giao thông, hệ thống camera giám sát tại các đường ngang, lối đi qua đường sắt đang được vận hành liên tục 24/24 giờ để ghi nhận tình hình giao thông và phát hiện các hành vi vi phạm.

Thời gian qua, thông qua hệ thống giám sát và phản ánh của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 181 trường hợp vi phạm; xử lý 119 trường hợp vi phạm; với tổng số tiền xử phạt 617,5 triệu đồng.

Các hành vi như: không chấp hành tín hiệu cảnh báo đường ngang; vượt cần chắn khi tín hiệu đã hoạt động; cố tình băng qua đường sắt khi tàu sắp đến; dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt; xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt... đều có thể bị ghi nhận, trích xuất dữ liệu phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng dề nghị người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi đi qua khu vực đường ngang đường sắt; tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu, tín hiệu cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Mỗi hành vi thiếu quan sát, chủ quan hoặc cố tình vi phạm tại đường ngang đều tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Hệ thống camera giám sát hoạt động không nhằm mục đích xử phạt mà nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tính mạng con người.

Từ ngày 15/5/2026, theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, hành vi vi phạm tại khu vực đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt được điều chỉnh tăng mức xử phạt.

Cụ thể, đối với người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự ôtô, mức phạt từ 18-20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi: vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt.

Đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, các hành vi vi phạm nêu trên có thể bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng. Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng, mức xử phạt có thể từ 8-10 triệu đồng./.

