Văn hóa - động lực nội sinh đưa Quảng Ninh phát triển bền vững

“Phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị” đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là một trong ba khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ đây, tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững, góp phần đưa Quảng Ninh tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ nền tảng vững

Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đã xác định: “Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền” là một trong ba khâu đột phá.

Vịnh Hạ Long là động lực chính cho phát triển du lịch Quảng Ninh, trong đó có du lịch văn hóa. (Ảnh: Ban Quản lý Vịnh Hạ Long)

Tỉnh đã đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng để bảo tồn, vừa phát huy bền vững giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh vừa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Quảng Ninh. Toàn tỉnh hiện có 641 di tích, trong đó có 8 di tích quốc gia đặc biệt, 56 di tích quốc gia, 101 di tích cấp tỉnh cùng 362 di sản văn hóa phi vật thể.

Trong 3 năm gần đây, Quảng Ninh đã đầu tư gần 3.000 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo hơn 120 di tích, trong đó có các công trình trọng điểm…

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục định vị, phát huy giá trị thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với Di sản-Kỳ quan Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc; từng bước phát huy giá trị thiên nhiên, văn hóa vùng vịnh Bái Tử Long, vùng biển đảo Vân Đồn-Cô Tô.

Công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản bước đầu hình thành và phát triển một số sản phẩm du lịch, dịch vụ mới như các show diễn tiềm năng trên du thuyền và trong hang động. Quảng Ninh cũng trở thành điểm đến cho các sự kiện văn hóa-nghệ thuật tầm cỡ.

Sân khấu Sky Wave của ca sỹ Sơn Tùng M-TP tổ chức tại Quảng trường Sun Carnival tháng 4/2025.

Không chỉ phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa di sản, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng không ngừng được nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân hưởng ứng triển khai hiệu quả.

Bứt phá trong nhiệm kỳ mới

“Phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị” được xác định là khâu đột phá và cũng là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trong đó, tập trung phát triển một số sản phẩm văn hóa chủ lực có trọng tâm, trọng điểm gắn với bảo tồn và phát huy vai trò của các di sản, di tích văn hóa truyền thống để từng bước xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng với các trọng tâm ở khu vực Vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa thế giới của Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn năm 2024. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Đồng thời, triển khai tổ chức thực hiện Đề án phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển thí điểm kinh tế ban đêm tại một số địa bàn trọng điểm về du lịch.

Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí, giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế góp phần phát triển du lịch, dịch vụ, quảng bá văn hóa.

Sự kết hợp giữa tài nguyên di sản, bản sắc văn hóa, lợi thế địa lý, nền tảng chính sách chính là lợi thế đặc thù mở ra hướng đi mới cho Quảng Ninh, để văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ mới./.

Quảng Ninh: Phát huy tài nguyên du lịch từ các di sản Phật giáo Hàng trăm di tích, danh lam thắng cảnh là những ngôi chùa gắn với Phật giáo đã góp phần tạo dựng thương hiệu riêng cho du lịch Quảng Ninh, thu hút du khách thập phương.