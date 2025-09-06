Vì sao Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam hơn nửa năm?

Tối 5/9, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam có thông tin về việc thảo luận, thống nhất các hoạt động của Liên đoàn năm 2025.

Ban Chấp hành Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2023-2028) đã tổ chức hội nghị vào chiều 5/9 với sự có mặt của 25/30 thành viên.

Thông tin về việc ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam vắng mặt ở Việt Nam hơn nửa năm, không trực tiếp điều hành các hoạt động của Liên đoàn, gây xôn xao dư luận, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn đã đưa vấn đề này ra hội nghị và kết luận như sau: ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2/2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam.

Ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của Liên đoàn cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam theo đúng quy định trong Điều lệ hoạt động đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Thời gian kể từ khi tiếp nhận văn bản ủy quyền cho đến hết tháng 3/2026.

Trong thời gian chưa nhận được Giấy ủy quyền của Chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn đã thống nhất ủy quyền điều hành cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Liên đoàn có trách nhiệm đảm bảo hoạt động tổ chức thi đấu cho các đơn vị tỉnh, thành, ngành tại các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia; đảm bảo việc thành lập và thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam.

Mọi hoạt động nằm ngoài phạm vi hoạt động của thành viên Liên đoàn đều là chuyện cá nhân và cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

Cho đến thời điểm này, Liên đoàn vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của Chủ tịch Lưu Tú Bảo trước đây hoặc trong thời gian ông Bảo không ở Việt Nam.

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn thống nhất, trong trường hợp cá nhân Chủ tịch Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam sẽ xin phép tổ chức Đại hội bất thường và bầu Chủ tịch mới, đảm bảo việc chỉ đạo, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của Liên đoàn theo đúng quy định pháp luật đến hết nhiệm kỳ 2 (2023-2028).

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam sẽ báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan về các nội dung nêu trên.

Từ đầu năm 2025, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam đã tổ chức thành công hai sự kiện, gồm Giải Vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2025 (tháng Tư tại tỉnh Đắk Lắk) và Giải Vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2025 (tháng Bảy tại tỉnh Ninh Bình). Hai sự kiện nêu trên tổ chức hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Bên cạnh đó, Liên đoàn đã hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp tại Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam thẩm định cho phép ký Quyết định ban hành; ký kết liên tịch với Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam về việc cam kết thực hiện phòng chống doping cho các vận động viên Boxing Việt Nam; phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, tập huấn và tuyển chọn vận động viên tham gia các giải Boxing quốc tế…

Sự kiện lớn nhất trong năm 2025 là Giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2-12/10. Đây là sự kiện quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức sau khi tiến hành sáp nhập đơn vị tỉnh thành trong cả nước.

Đây cũng là cơ hội để chuẩn bị tốt lực lượng cho các địa phương trước thềm Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2026, chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển quốc gia sẵn sàng làm nhiệm vụ tại SEA Games 33 (Thái Lan) và các giải quốc tế trong tương lai./.

Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam có trụ sở mới tại thành phố Thủ Đức Văn phòng trụ sở mới của Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) có địa chỉ tại số 7, đường số 17 Khu B, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.