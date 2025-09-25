Hoa hậu Nguyễn Hương Giang là đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025, khiến công chúng bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên một hoa hậu chuyển giới được cử đi thi đấu trường sắc đẹp quốc tế này.

Bản tin 60s ngày 25/9/2025 gồm những nội dung sau:

Vì sao hoa hậu chuyển giới Hương Giang được thi Miss Universe 2025?

Bão Ragasa suy yếu, vẫn có nguy cơ xảy ra mưa lớn tại Bắc Bộ.

Người hâm mộ Việt Nam gây chú ý khi chào đón diễn viên Hứa Quang Hán.

Xét xử cựu Tổng giám đốc SJC trong vụ khai khống mức hao hụt vàng.

Xác minh clip người đàn ông dùng mìn để đánh cá trên biển.

Đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học để xác minh vụ thực phẩm bẩn.

Đan Mạch phát hiện thiết bị bay không người lái gần nhiều sân bay.

Mỹ đề xuất kế hoạch 21 điểm cho hòa bình tại Dải Gaza./.