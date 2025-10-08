Xã hội
Vì sao tỉnh Thái Nguyên ngập nặng, nước tràn quảng trường Võ Nguyên Giáp?

Mưa lũ lịch sử khiến sông Cầu vượt báo động 3 gần 3m, ngập sâu trung tâm Thái Nguyên, 3 người chết, 3 mất tích, nhiều khu dân cư bị cô lập, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm.

Thái Nguyên ngập nặng do lũ sông Cầu đạt đỉnh 29,9m

Bão số 11 khiến 7 người thiệt mạng, mất tích

Quân đội giúp dân trong bão lũ

Theo dõi chặt sự cố vỡ đập thủy điện tại Lạng Sơn./.

