Vì sao tỉnh Thái Nguyên ngập nặng, nước tràn quảng trường Võ Nguyên Giáp?

Mưa lũ lịch sử khiến sông Cầu vượt báo động 3 gần 3m, ngập sâu trung tâm Thái Nguyên, 3 người chết, 3 mất tích, nhiều khu dân cư bị cô lập, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm.