Việt Nam-Azerbaijan trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5, chiều 7/5 (giờ địa phương), ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Azerbaijan và phát biểu với báo chí.

Các văn kiện gồm có Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Azerbaijan trao đổi bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Azerbaijan trao Ý định thư hợp tác giữa hai bộ; Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Azerbaijan trao đổi Chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2027; Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Bộ Kinh tế Azerbaijan trao đổi Bản ghi nhớ trong lĩnh vực thăm dò và khai thác, dịch vụ kỹ thuật dầu khí và đào tạo.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Bộ Kinh tế Azerbaijan trao đổi Bản ghi nhớ về cung cấp dầu thô dài hạn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất giữa Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Dầu Việt Nam và SOCAR Trading Singapore; Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Phát triển số và Giao thông Azerbaijan trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Azerbaijan trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ.

Ngay sau đó, phát biểu với báo chí, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết, tại Hội đàm, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và những văn kiện đã ký ngày hôm nay cho thấy hai bên đang có những bước tiến quan trọng hướng đến tương lai.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan lần này và chứng kiến việc trao những văn kiện hợp tác cho thấy tầm quan trọng của hợp tác song phương, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng như giáo dục, logistics.

Thời gian tới, hai bên cũng đã nhất trí mở rộng hợp tác không chỉ về thương mại mà còn mong muốn hợp tác đầu tư sang nhau; sớm tổ chức cuộc họp của Ủy ban liên Chính phủ hai nước nhằm tăng cường thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Thời gian tới, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev mong muốn cân bằng cơ cấu thương mại giữa hai nước; cần có những thông tin liên quan đến các dự án cụ thể, điều này quan trọng đối với doanh nghiệp hai nước. Nếu hai bên cung cấp đầy đủ thông tin, trao đổi hàng hóa, thương mại chắc chắn sẽ tăng. Mặc dù khoảng xa nhau về địa lý nhưng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh sẽ mang lại hiệu quả cao như: phát triển năng lượng mới và công nghiệp quốc phòng; đồng thời hợp tác cùng có lợi tại các diễn đàn đa phương, Liên hợp quốc…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Bộ Kinh tế Azerbaijan trao đổi Bản ghi nhớ về cung cấp dầu thô dài hạn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Azerbaijan khẳng định, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Azerbaijan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Điều đó cho thấy sự coi trọng và quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Azerbaijan trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm mà ngài Tổng thống, các nhà lãnh đạo và những người bạn Azerbaijan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư cho biết hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công và nhất trí về nhiều phương hướng chiến lược nhằm phát triển quan hệ hai nước thời gian tới.

Hai bên vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Azerbaijan được đặt nền móng với chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan vào năm 1959, tiếp nối bằng nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, không ngừng được vun đắp bởi nỗ lực của nhân dân hai nước, đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, năng lượng, quốc phòng-an ninh, thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo...

Trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được và tiềm năng hợp tác to lớn, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước. Khuôn khổ hợp tác này sẽ tạo cơ sở vững chắc để củng cố hơn và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Azerbaijan, tranh thủ những thế mạnh của nhau để hai nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong tình hình mới.

Nhằm hiện thực hóa những nội dung trong Tuyên bố chung, đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư cho biết, hai bên đã nhất trí cao về 5 nhóm giải pháp gồm tăng cường gặp gỡ, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và địa phương; thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với với Đảng "Azerbaijan Mới" cầm quyền cũng như các chính đảng có vị thế tại Azerbaijan; thực hiện có hiệu quả các văn kiện/thoả thuận cấp cao đã ký; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có và nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại thực chất, toàn diện thông qua việc tăng cường hiệu quả của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; tập trung phát triển hợp tác trên trụ cột năng lượng-dầu khí, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như vận tải đường sắt, đường biển, nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo...

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh thông qua trao đổi đoàn; tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm hợp tác trao đổi thông tin, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, tội phạm buôn ma túy.

Hai bên mở rộng hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; nhất trí thời gian tới tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong tập huấn và thi đấu thể thao; đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng du lịch của mỗi nước để thu hút mạnh mẽ khách du lịch.

Việt Nam mong muốn tăng cường cử lưu học sinh đi học về các chuyên ngành có thế mạnh của Azerbaijan. Azerbaijan xem xét thành lập các tổ chức hữu nghị nhân dân với Việt Nam..., qua đó thúc đẩy giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev họp báo chung, thông báo kết quả hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam và Azerbaijan tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Hội nghị cấp cao về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA)...

Hai bên nhấn mạnh ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải và thương mại tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực, phù hợp với Luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Tổng Bí thư khẳng định với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Azerbaijan sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới./.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm cấp Nhà nước với Tổng thống Azerbaijan Chiều 7/5, tại Phủ Tổng thống-Cung Zugulba ở thủ đô Baku, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm cấp Nhà nước với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền.