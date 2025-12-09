Việt Nam-Bắc Macedonia mở rộng hợp tác kinh tế, đổi mới sáng tạo

Ngày 4/12, tại Phủ Tổng thống Bắc Macedonia, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Bắc Macedonia Gordana Siljanovska-Davkova.

Trong buổi tiếp kiến sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Gordana Siljanovska-Davkova gửi lời chia buồn tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra thời gian qua.

Tổng thống đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Bắc Macedonia trong hơn 30 năm qua; khẳng định Bắc Macedonia luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của Việt Nam.

Tổng thống nhấn mạnh Bắc Macedonia ủng hộ thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đồng thời cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, y tế, du lịch, cũng như các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Bắc Macedonia sẵn sàng là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường châu Âu và khu vực Balkan.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt trân trọng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Bắc Macedonia; đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Macedonia trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động.

Đại sứ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Bắc Macedonia và nỗ lực hết sức mình để góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước trong thời gian tới, nhất là thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp và đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật.

Đại sứ đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Bắc Macedonia với các nước ASEAN.

Nhân dịp trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có các cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương; Vụ trưởng Vụ Lễ tân; Vụ trưởng phụ trách quan hệ với các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU); Phó Chủ tịch Phòng Kinh tế Bắc Macedonia và đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn như BUSHI và BAKO.

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Skopje, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện “Việt Nam-Bắc Macedonia: Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, thương mại và trao đổi văn hóa." Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Zoran Dimitrovski, đại diện các bộ, ngành, cơ quan báo chí, ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp cùng đông đảo bạn bè Bắc Macedonia và cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm việc với phòng kinh tế Bắc Macedonia. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới; khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa và hợp tác nhân dân.

Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trên cơ sở Việt Nam đang triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong khi Bắc Macedonia triển khai Chiến lược SMART/MK 2030.

Thứ trưởng Zoran Dimitrovski đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối với châu Âu; đồng thời cho biết Bắc Macedonia luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và du lịch giữa hai nước, cũng như sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Khách tham dự sự kiện đã thưởng thức chương trình hòa nhạc đặc sắc do Nhạc trưởng Lê Phi Phi và dàn nhạc biểu diễn. Những giai điệu truyền thống Việt Nam như “Bài ca người giáo viên nhân dân," “Trống cơm," “Quảng Bình quê ta ơi," cùng các tác phẩm của Bắc Macedonia và châu Âu như “Thiếu nữ Bắc Macedonia” và “Ode to Joy," đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với quan khách. Buổi hòa nhạc trở thành biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị và sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

Kết thúc sự kiện, Thứ trưởng Zoran Dimitrovski, đại diện các cơ quan bộ ngành, ngoại giao đoàn và quan khách đã tham quan khu trưng bày sản phẩm xuất khẩu và thưởng thức ẩm thực Việt Nam./.

Điện chia buồn về vụ hỏa hoạn khiến 59 người thiệt mạng tại Bắc Macedonia Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Bắc Macedonia Gordana Sijanovska Davkova khi được tin về vụ hỏa hoạn tại nước này làm 59 người thiệt mạng và 155 người bị thương.