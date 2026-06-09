Việt Nam-Campuchia duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam-Campuchia đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; đào tạo; quản lý, bảo vệ biên giới; giao lưu, kết nghĩa; giáo dục, tuyên truyền về mối quan hệ hai nước; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Bộ Quốc phòng hai nước đã tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 vào tháng 11/2025, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Đại tướng Prak Sovanna. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tập trung triển khai các nội dung hợp tác, trong đó trọng tâm là duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác như Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Campuchia-Lào, Diễn tập chung cứu hộ-cứu nạn giữa Quân đội ba nước, Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như đào tạo; quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, Đại tướng Prak Sovanna nhấn mạnh thời gian qua hợp tác giữa hai nước đã đạt nhiều thành tựu, trong đó, hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào thực chất, tiêu biểu là các lĩnh vực như: phối hợp bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở Nghị định thư giai đoạn 2025-2029.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Đại tướng Prak Sovanna. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Đại tướng Prak Sovanna cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Campuchia sự hỗ trợ và giúp đỡ trong các giai đoạn trước đây cũng như hiện nay; đồng thời cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cung cấp các suất học bổng đào tạo cán bộ cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại tướng Prak Sovanna khẳng định Campuchia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Tăng cường lòng tin giữa Campuchia và Việt Nam Chuyên gia Campuchia cho rằng Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ Campuchia-Việt Nam đang ổn định và phát triển liên tục trên mọi lĩnh vực.

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