Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trên nền tảng gắn kết lịch sử văn hóa

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia diễn ra từ ngày 25-30/5, đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực liên quan, trên cơ sở phát huy mối quan hệ gắn kết lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 25-27/5, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực thông tin.

Tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác trong lĩnh vực báo chí và truyền thông thời gian qua, đồng thời thống nhất phương hướng tăng cường phối hợp trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng yêu cầu mới của công tác thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Khẳng định hiệu quả từ công tác thông tin, tuyên truyền sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Neth Pheaktra trân trọng gửi lời cảm ơn vì những hỗ trợ mà Việt Nam dành cho Campuchia qua các thời kỳ, đặc biệt là những giúp đỡ về mặt kỹ thuật, trang thiết bị và đào tạo nhân lực thông tin-truyền thông. Qua đó, nhiều phóng viên Campuchia được phía Việt Nam hỗ trợ hiệu quả, giúp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước trưởng thành, trở thành quan chức các cấp, trụ cột của nền báo chí, truyền thông sở tại.

Quang cảnh cuộc gặp tại trụ sở Bộ Thông tin Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Nhấn mạnh trong thời gian tới, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thông tin cần tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong bối cảnh truyền thông đối mặt với nhiều thách thức mới, ông Neth Pheaktra đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, am hiểu công nghệ thông qua tăng cường cung cấp các suất học bổng; thúc đẩy hợp tác về lưu trữ thông tin; tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tin giả, thông tin xấu độc, không để ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Về phần mình, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và có những chính sách ưu tiên cho phát triển thông tin, báo chí với các quốc gia láng giềng, trong đó có Campuchia. Việt Nam cũng đang có những định hướng và đầu tư phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác lĩnh vực này phát triển tương xứng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Neth Pheaktra, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cử chuyên gia, giảng viên tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm và nội dung chuyên môn trong các khóa đào tạo được tổ chức theo thỏa thuận giữa hai bên.

Về công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền và quảng bá, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong trao đổi thông tin, sản phẩm truyền thông, công tác tuyên truyền và quảng bá thông qua hoạt động trao đổi thông tin chính thức, tạo điều kiện cho việc trao đổi tin tức giữa các hãng thông tấn quốc gia, cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan báo chí của hai bên.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy lưu ý hai bên tăng cường hợp tác trong sản xuất và trao đổi nội dung truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa, truyền thống, thể thao, tiềm năng du lịch và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, nhấn mạnh việc trao đổi và phổ biến thông tin cần được thực hiện thông qua các kênh phù hợp, trên cơ sở thống nhất giữa các bên liên quan nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố tình hữu nghị, hợp tác song phương, phù hợp với pháp luật và quy định của mỗi nước.

Liên quan hợp tác về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong truyền thông, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ mong muốn hai bên trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới và công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và hệ thống quản lý nội dung số, cũng như nâng cao năng lực lưu trữ thông tin qua hệ thống hạ tầng của thư viện. Đặc biệt, hai bên cần phối hợp nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và thúc đẩy việc sử dụng an toàn, hiệu quả các công nghệ số trong lĩnh vực thông tin-truyền thông.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy hội đàm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona cho biết quan hệ hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực thông qua nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác song phương, tiếp tục được củng cố cả bình diện song phương và đa phương; đánh giá cao việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026, đồng thời khẳng định chuỗi hoạt động này sẽ góp phần gắn kết hơn nữa quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, cũng như giữa hai Bộ.

Nhấn mạnh hợp tác văn hóa, nghệ thuật đã trở thành cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia khẳng định việc tăng cường giao lưu văn hóa không chỉ giúp người dân hai nước hiểu hơn về những nét tương đồng trong lịch sử, văn hóa mà còn tạo dựng nền tảng để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo Bộ trưởng Phoeurng Sackona, Việt Nam đã luôn hỗ trợ nhân dân Campuchia trong thời gian qua, đặc biệt là hỗ trợ giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot; Campuchia luôn quan tâm, xem người Việt Nam ở sở tại như những người anh em, tuy có khác biệt về văn hóa, nhưng chung sống an lành, hòa bình; đồng thời bày tỏ kỳ vọng tinh thần bạn bè, anh em và tình hữu nghị giữa hai dân tộc láng giềng sẽ tiếp tục duy trì ổn định lâu dài trong tương lai.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia bày tỏ mong muốn các hoạt động hợp tác cần tiếp tục được đẩy mạnh, tương xứng với tiềm năng và quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu, hợp tác cần được tăng cường hơn nữa nhân dịp hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Phát biểu tại hội đàm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả từ phía Campuchia trong công tác tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 và bày tỏ tin tưởng, với sự hỗ trợ tích cực của nước bạn, sự kiện sẽ thành công rực rỡ, tiếp tục góp phần củng cố quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

Đánh giá về những kết quả hợp tác văn hóa giữa hai nước thời gian qua, bà Trịnh Thị Thủy cho rằng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa do hai bên phối hợp tổ chức đã góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau cuộc gặp. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Nhất trí với các đề xuất của người đồng cấp Campuchia, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Cụ thể, hai bên cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác văn hóa giai đoạn 2023-2027; đồng thời sớm xây dựng kế hoạch hợp tác trong giai đoạn tiếp theo theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào giữa năm 2027, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ mong muốn hai Bộ tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là quan tâm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa tại các địa phương có chung đường biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình thăm, làm việc tại Campuchia, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã đồng chủ trì chương trình khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026, diễn ra tối 26/5 tại Nhà hát Chaktomuk ở trung tâm thủ đô Phnom Penh.

Bên cạnh đó, đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Bảo tàng Quốc gia Campuchia và một số cơ sở đào tạo về văn hóa trên địa bàn thủ đô Phnom Penh./.

