Việt Nam chủ trì cuộc họp của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác của ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 11/8, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì Cuộc họp Tham vấn lần thứ 15 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) với các đối tác của ASEAN.

Cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của các Đối tác đối thoại, các Đối tác hợp tác theo lĩnh vực và các Đối tác phát triển của ASEAN.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương nhấn mạnh trong 25 năm qua, IAI luôn là sáng kiến hàng đầu của ASEAN, tập trung vào việc thúc đẩy hội nhập khu vực toàn diện và tăng cường năng lực của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) và gần đây hơn là Timor Leste.

Cuộc họp lần này là cơ hội để tái khẳng định cam kết của cả các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác nhằm tăng cường hợp tác, giải quyết khoảng cách phát triển, vốn vẫn là một thách thức đối với việc xây dựng Cộng đồng ASEAN 2045 và hội nhập khu vực.

Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Kinh tế, ông Satvinder Singh, đã cập nhật tiến độ triển khai Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn IV (2021-2025), với 114 dự án, tổng trị giá 24,8 triệu USD, đạt tỷ lệ thực hiện 70,8%.

Các Đối tác ASEAN hỗ trợ 28 dự án, với tổng trị giá 18,3 triệu USD, trải đều trên cả 5 lĩnh vực chiến lược: Thực phẩm và Nông nghiệp; Tạo thuận lợi thương mại; Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; Giáo dục; Sức khỏe và y tế. Nhóm Đặc trách IAI cảm ơn sự hỗ trợ của các Đối tác dành cho ASEAN trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua Sáng kiến liên kết ASEAN.

Quang cảnh cuộc họp Tham vấn lần thứ 15 của Nhóm Đặc trách IAI với các đối tác của ASEAN. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Tại cuộc họp, các Đối tác đều đánh giá cao tỷ lệ triển khai của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn IV (2021-2025) và vai trò tích cực của Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm Đặc trách IAI trong năm 2025; khẳng định hỗ trợ ASEAN triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác IAI giai đoạn IV (2021-2025), kết thúc vào cuối năm 2025.

Các Đối tác cũng khẳng định sự quan tâm và cam kết hỗ trợ ASEAN trong các kế hoạch công tác trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh IAI là sáng kiến và khuôn khổ hợp tác quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN nói riêng và tăng cường hội nhập khu vực nói chung.

Các nước cũng hoan nghênh việc đưa Timor Leste trở thành Đối tượng thụ hưởng IAI và bày tỏ tin tưởng việc tham gia các dự án IAI sẽ hỗ trợ Timor Leste trong quá trình trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN, cũng như hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước ASEAN còn lại./.

