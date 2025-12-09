Việt Nam có những đóng góp quan trọng cho thành công chung của ASEAN

Ngày 9/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam Đặng Hoàng Giang đã chủ trì Cuộc họp liên ngành tổng kết tình hình hợp tác, sự tham gia của Việt Nam năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Gần 60 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành đã tham dự cuộc họp.

Đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm qua, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định 2025 là một năm thành công của ASEAN với nhiều dấu mốc lịch sử.

Trên cơ sở những thành tựu to lớn và phát triển vượt bậc trong tiến trình xây dựng Cộng đồng, ASEAN xác lập khuôn khổ chiến lược cho hợp tác trong 20 năm tới, với việc thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các Chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối, hướng tới xây dựng một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Quyết định chính thức kết nạp Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 đánh dấu bước mở rộng mới của ASEAN sau gần 30 năm, giúp mở rộng phạm vi địa lý, không gian phát triển và gia tăng sức mạnh tập thể của ASEAN.

Liên kết kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được củng cố thông qua nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, xây dựng Hướng dẫn Đầu tư bền vững ASEAN và kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN.

Hợp tác giữa ASEAN với các đối tác phát triển mạnh mẽ và thực chất, trong đó có việc ASEAN thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện với New Zealand, nâng cấp các FTA với Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ, đưa FTA với Australia và New Zealand đi vào thực thi, đẩy nhanh và hoàn tất đàm phán FTA với Canada trong năm 2026.

Vai trò và giá trị của ASEAN ngày càng được coi trọng, được coi là biểu tượng của đối thoại, hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam chủ trì cuộc họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Với Việt Nam, năm 2025 là dịp để cùng nhìn lại chặng đường ba thập kỷ đồng hành cùng ASEAN và định hình hướng đi cho thời gian tới. Từ những bước “chập chững” đầu tiên, Việt Nam giờ là thành viên không thể thiếu, có những đóng góp quan trọng cho thành công chung của Hiệp hội.

Trong năm 2025, nhiều hoạt động của lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN đã được tổ chức thành công, thể hiện cam kết chính trị cao nhất của Việt Nam đối với hợp tác ASEAN.

Triển khai cam kết của lãnh đạo cấp cao, Việt Nam cùng các nước thúc đẩy hoàn tất triển khai các Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng 2025 và thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách như Chủ tịch Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI), tổ chức cuộc họp Nhóm Công tác xây dựng Chiến lược văn hóa-xã hội...; chủ trì và thúc đẩy thông qua nhiều sáng kiến, trong đó có Tuyên bố của lãnh đạo ASEAN về tăng cường bắt giữ tội phạm truy nã, 7 Nghị quyết của Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN...

Diễn đàn Tương lai ASEAN được tổ chức thành công năm thứ hai liên tiếp, từng bước trở thành “thương hiệu,” tạo không gian trao đổi đa chiều, cởi mở về nhiều vấn đề thiết yếu cho tương lai của ASEAN và khu vực.

Trao đổi về các định hướng tham gia hợp tác ASEAN năm 2026, các bộ, ngành nhất trí tiếp tục phát huy vai trò thành viên chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp duy trì đoàn kết, thống nhất và củng cố môi trường chiến lược thuận lợi cho phát triển, nỗ lực giải quyết các điểm nóng tại khu vực, đưa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Chiến lược hợp tác đi vào triển khai, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hợp tác ASEAN, đẩy mạnh hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay của cả ASEAN và Việt Nam như kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối chuỗi cung ứng, kết nối năng lượng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế xanh... nâng cao năng lực thể chế của ASEAN và sự phối hợp đồng bộ giữa kênh AIPA và Chính phủ trong thúc đẩy các sáng kiến hợp tác khu vực.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và triển khai Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia hợp tác ASEAN đến năm 2030, nhất là chủ động đề xuất và triển khai hiệu quả sáng kiến, lồng ghép các nội dung hợp tác khu vực với trọng tâm quốc gia nhằm huy động thêm nguồn lực cho phát triển đất nước, kiện toàn bộ máy và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN, tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 nhằm tiếp tục thể hiện vai trò của Việt Nam đóng góp vào tương lai khu vực./.

