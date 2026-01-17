Việt Nam hợp tác phát triển công nghiệp bán dẫn với Tập đoàn ASML của Hà Lan

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa có buổi làm việc với ông Eduard Stiphout, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách cung ứng chiến lược và thu mua của Tập đoàn ASML (Hà Lan).

Tại buổi làm việc với đại diện Tập đoàn ASML, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn ASML đối với thị trường Việt Nam.

Việc Tập đoàn ASML cử các lãnh đạo cấp cao sang thăm và làm việc tại Việt Nam, cùng sự tham gia tích cực của Tập đoàn ASML tại Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SEMIExpo Vietnam 2025), thể hiện rõ mức độ quan tâm cũng như mong muốn hợp tác chiến lược lâu dài của Tập đoàn ASML tại Việt Nam.

“Đây cũng là minh chứng sinh động cho tiềm năng, môi trường đầu tư và các cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi của Việt Nam trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Nhấn mạnh các quyết tâm phát triển kinh tế và đặc biệt là các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng khẳng định sự quan tâm và mong muốn thúc đẩy đầu tư phát triển công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Các định hướng chiến lược, thể chế, nhân lực... để phát triển công nghiệp bán dẫn đã và đang được Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Tập đoàn ASML phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và các đối tác liên quan để xây dựng lộ trình tổng thể, cơ chế tài chính và phương thức huy động nguồn lực công-tư phù hợp, nhằm sớm hình thành Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển về bán dẫn tại NIC cơ sở Hoà Lạc.

Cùng với đó, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn ASML nhằm đa dạng hóa và tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng Tập đoàn ASML tại khu vực châu Á; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển hạ tầng sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm (Fablab) và dịch vụ kỹ thuật bán dẫn; tư vấn tiêu chuẩn công nghệ và chuyển giao kinh nghiệm quản trị để từng bước hình thành năng lực sản xuất nội địa. Qua đó, hỗ trợ hình thành và phát triển nhà máy sản xuất chip đầu tiên tại Việt Nam.

Triển khai các hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên gia, thực tập và hỗ trợ học bổng trong lĩnh vực bán dẫn. Các hoạt động này góp phần hình thành đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ cao và yêu cầu kỹ thuật khắt khe của Tập đoàn ASML cũng như ngành thiết bị bán dẫn toàn cầu.

Tại buổi làm việc, ông Eduard Stiphout, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách cung ứng chiến lược và thu mua của Tập đoàn ASML cho biết trên cơ sở các trao đổi ban đầu, Tập đoàn ASML đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, hợp tác xây dựng Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) bán dẫn tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) với sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan; đồng thời, xem xét khả năng thiết lập hiện diện chính thức của Tập đoàn ASML tại Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời, Tập đoàn ASML cũng đang trong quá trình đánh giá về khả năng cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam.

Tập đoàn ASML (Hà Lan) là tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới và giữ vị thế độc tôn trên thị trường nhờ sở hữu công nghệ quang khắc cực tím. Đây là công nghệ lõi quyết định năng lực sản xuất các thế hệ chip tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), 5G và điện toán hiệu năng cao.

Với quy mô vốn hóa thị trường thuộc nhóm cao nhất trong ngành bán dẫn (khoảng 400 tỷ USD) và doanh thu duy trì ở mức khoảng 30-35 tỷ USD, hơn 40.000 nhân sự tại 60 cơ sở trên toàn cầu, Tập đoàn ASML đóng vai trò mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị bán dẫn, chi phối trực tiếp lộ trình phát triển của các tập đoàn hàng đầu như: TSMC, Samsung và Intel...

“Bộ Tài chính Việt Nam cam kết đồng hành ở mức cao độ cao nhất, giao NIC là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan... tiếp tục làm việc, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn ASML để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và thuận lợi để các nội dung hợp tác của Tập đoàn ASML sớm được triển khai hiệu quả, qua đó, đóng góp thiết thực cho phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh./.

