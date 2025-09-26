Việt Nam không ngừng thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và Venezuela

Ngày 24/9, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Ba Lan, trong khi đó, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela.

Ngày 24/9, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto tại New York

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè truyền thống, Đối tác toàn diện với Venezuela và mong muốn hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thắt chặt hơn nữa quan hệ kênh Đảng giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Cùng ngày tại New York, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski. hai bên cùng nhất trí rằng hai nước đang có nhiều tiềm năng, cơ hội thuận lợi để thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng cũng đồng thời đề nghị Quốc hội Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu và có tiếng nói tích cực để Ủy ban châu Âu gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với mặt hàng thủy sản Việt Nam./.