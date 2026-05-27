Việt Nam-Lào: Hợp tác chiến lược quản trị hiện đại vì mục tiêu an sinh bền vững

Ngày 27/5 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2028 nhằm nâng cao năng lực thực hiện chính sách.

Sự kiện ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) hợp tác giai đoạn 2026-2028 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội. Việc ký kết lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mới, đưa quan hệ giữa hai cơ quan đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu.

Nâng cao năng lực tổ chức

Tại buổi lễ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Lê Hùng Sơn khẳng định sự hiện diện của Đoàn cán bộ cấp cao Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào tại Hà Nội lần này mang một ý nghĩa đặc biệt. Theo ông, hoạt động này không chỉ giúp củng cố mối quan hệ chuyên môn vốn đã rất chặt chẽ giữa hai cơ quan, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Tinh thần này xuyên suốt toàn bộ nội dung của Biên bản Ghi nhớ mới, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng hiện đại, hiệu lực và hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Quan hệ hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào đã được xây dựng và vun đắp trên một nền tảng truyền thống tốt đẹp và vững chắc.

Thực tế cho thấy, thông qua các Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong các giai đoạn 2016-2020 và 2022-2025, hai cơ quan đã triển khai một khối lượng công việc lớn và thiết thực. Những hoạt động như trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ nghiệp vụ, chia sẻ thông tin quản lý và tăng cường giao lưu đoàn các cấp đã trở thành hoạt động thường niên, giúp cán bộ hai bên có cơ hội học hỏi và hoàn thiện kỹ năng.

Riêng trong giai đoạn 2022-2025, sự tương tác giữa hai cơ quan đã đạt được những con số ấn tượng. Đã có 5 đoàn cán bộ cấp cao và cấp kỹ thuật của phía Lào sang Việt Nam để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực tiễn. Ở chiều ngược lại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã cử 1 đoàn công tác sang Lào để trực tiếp chia sẻ về các lĩnh vực "nóng" và mang tính thời đại, như chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam đã có những bước tiến dài và được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Việc chia sẻ này không chỉ giúp phía Lào rút ngắn thời gian nghiên cứu mà còn giúp Bảo hiểm xã hội Việt Nam hệ thống lại những bài học thành công để tiếp tục hoàn thiện mình.

Phân tích sâu hơn về những thành tựu của phía Việt Nam, Giám đốc Lê Hùng Sơn đã cung cấp những dữ liệu rất quan trọng phản ánh hiệu quả của mô hình quản trị mới. Từ tháng 3/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức chuyển sang mô hình tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này đã tạo ra động lực mới, giúp toàn hệ thống đạt được những kết quả tích cực vượt bậc. Tính đến hết tháng 5/2026, các chỉ số về diện bao phủ an sinh xã hội tại Việt Nam đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đã đạt con số 21,91 triệu người, ghi nhận mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 17,35 triệu người và độ bao phủ bảo hiểm y tế đã tiệm cận mục tiêu toàn dân với 98,56 triệu người tham gia.

Những con số biết nói này không chỉ phản ánh quy mô của hệ thống mà còn cho thấy năng lực vận hành hiệu quả trong việc đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết và chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho hơn 3,6 triệu người; Đảm bảo trợ cấp thất nghiệp kịp thời cho hơn 239 nghìn lao động và đặc biệt là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 77 triệu lượt người. Với một hệ thống có khối lượng công việc lớn và phức tạp như vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, quản lý quỹ và cải cách thủ tục là vô cùng cần thiết đối với quốc gia láng giềng.

Ông Lê Hùng Sơn nhấn mạnh những kinh nghiệm về quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển đổi số của Việt Nam có thể là những tham khảo hữu ích đối với phía Lào trong quá trình kiện toàn bộ máy.

Nhìn lại chặng đường đã qua, quan hệ hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào đã được xây dựng và vun đắp trên một nền tảng truyền thống tốt đẹp và vững chắc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì và phát triển mối quan hệ này như một ưu tiên hàng đầu trong hoạt động đối ngoại của ngành.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa

Bước sang giai đoạn 2026-2028, mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan không chỉ dừng lại ở việc trao đổi đoàn mà hướng mạnh vào những vấn đề mang tính cốt lõi của quản trị hiện đại.

Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào, ông Chomyeang Phengthongsawath bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với sự hỗ trợ tích cực từ phía Việt Nam. Ông khẳng định những bài học từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ là vô cùng quý báu trong bối cảnh Lào đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống chính sách và kiện toàn tổ chức bộ máy. Phía Lào hiện đang tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa các quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết chế độ cho người lao động và Việt Nam chính là một hình mẫu thành công để học hỏi.

Theo đó, Biên bản Ghi nhớ giai đoạn 2026-2028 đã xác định rõ các trụ cột hợp tác trọng tâm, phản ánh đúng hơi thở của kỷ nguyên số và yêu cầu quản trị khắt khe của ngành an sinh xã hội. Cụ thể, hai bên sẽ tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhằm hạn chế trục lợi quỹ.

Một điểm mới đáng chú ý là sự hợp tác trong lĩnh vực thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ. Đây là xu thế tất yếu giúp đảm bảo sự an toàn, nhanh chóng và tiện lợi cho người thụ hưởng, đồng thời giảm thiểu các chi phí vận hành thủ công cho cơ quan quản lý.

Trên cơ sở đó, kế hoạch hành động cụ thể cho ba năm tới đã được phác thảo chi tiết. Các hoạt động sẽ tập trung vào việc chia sẻ giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình; Chuyển đổi số trong quy trình chi trả; Giám định và thanh toán bảo hiểm y tế qua hệ thống điện tử; Và, tăng cường năng lực quản lý đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng được chú trọng nhằm thay đổi nhận thức của người dân, giúp họ hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia hệ thống an sinh xã hội. Sự thống nhất về việc tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả vào cuối năm 2028 cho thấy tư duy làm việc khoa học, nghiêm túc, lấy kết quả thực tế làm thước đo cho mọi hoạt động hợp tác.

Bày tỏ niềm tin tưởng vững, Tổng Giám đốc Chomyeang Phengthongsawath cho biết khuôn khổ hợp tác mới này sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả nhất. Theo ông, sự thành công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân sẽ là nguồn cảm hứng và là bài học thực tiễn để Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào áp dụng phù hợp với đặc thù quốc gia mình. Điều này không chỉ giúp hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội của mỗi nước mà còn trực tiếp góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào ngày càng bền chặt và phát triển vững bền./.

