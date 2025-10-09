Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 9/10 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc Tập huấn “Công tác tự đánh giá chất lượng trường tiểu học” dành cho cán bộ quản lý, giáo viên Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.



Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của các nhà quản lý, cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục của hai nước Việt Nam và Lào.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, cho biết mục tiêu chung của kế hoạch tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2030 bao gồm hai nội dung trọng tâm: (1) Nâng cao năng lực cho cán bộ, chuyên viên và giáo viên của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học; (2) Hỗ trợ đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục tiểu học quốc gia Lào.



Các đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham sự khai mạc tập huấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo ông Huỳnh Văn Chương, mục tiêu cụ thể của khóa tập huấn là giúp khoảng 150 cán bộ, giáo viên Lào có khả năng thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng theo bộ tiêu chuẩn giáo dục tiểu học của Lào, đồng thời áp dụng hiệu quả các phương pháp, công cụ, tiêu chí mới trong giảng dạy và quản lý trường tiểu học phù hợp với chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.



Trong khuôn khổ kế hoạch, các hoạt động tập huấn, trao đổi chuyên môn và thực hành tại chỗ sẽ được tổ chức đồng thời tại Việt Nam và Lào, tập trung vào 3 nội dung chính: (1) chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục; (2) Phát triển đội ngũ nòng cốt phía Lào có thể chủ động thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng ở cấp trường; (3) Tăng cường kết nối, chia sẻ tài nguyên học liệu, công cụ và hệ thống số hóa trong quản lý chất lượng giáo dục.



Khóa tập huấn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “hợp tác-chia sẻ-cùng phát triển” giữa hai ngành Giáo dục Việt Nam-Lào. Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước luôn là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp, trong đó hợp tác giáo dục luôn là điểm sáng nổi bật./.

Gắn kết cộng đồng và thắt chặt hữu nghị Việt Nam-Lào Ban Quản lý cộng đồng người Việt Nam tại Xaysomboun tạo nền tảng cho phát triển bền vững, hiệu quả của cộng đồng người Việt, góp phần tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.