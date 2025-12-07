Việt Nam lọt Top 20 điểm đến mùa Đông lý tưởng nhất thế giới nhờ ẩm thực đặc sắc

Time Out đánh giá Việt Nam là thiên đường cho du khách yêu ẩm thực, nơi đồ ăn ngon-rẻ-phong phú và khí hậu dễ chịu từ tháng 10 năm nay đến tháng 2 năm sau, tạo nên trải nghiệm mùa Đông lý tưởng.

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách 20 điểm đến mùa Đông lý tưởng nhất thế giới cho năm 2025-2026. Theo đó, Việt Nam được xếp hạng “Best for food” - điểm đến mùa Đông lý tưởng cho du khách yêu ẩm thực.

Các chuyên gia từ tạp chí đánh giá Việt Nam không chỉ đa dạng với nền ẩm thực truyền thống phong phú, đậm bản sắc với hương vị ấn tượng khó quên, mà các món ăn ngon còn dễ tiếp cận,chi phí hợp lý và đa dạng lựa chọn từ quán vỉa hè đến nhà hàng cao cấp.

Giai đoạn từ tháng Mười đến tháng Hai năm sau được gợi ý là thời điểm lý tưởng để du lịch Việt Nam. Chi phí di chuyển và lưu trú tại Việt Nam cũng được đánh giá “thân thiện” với du khách, tiết kiệm hơn so nhiều điểm du lịch quốc tế khác./.