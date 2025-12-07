Multimedia

Infographics

Việt Nam lọt Top 20 điểm đến mùa Đông lý tưởng nhất thế giới nhờ ẩm thực đặc sắc

Time Out đánh giá Việt Nam là thiên đường cho du khách yêu ẩm thực, nơi đồ ăn ngon-rẻ-phong phú và khí hậu dễ chịu từ tháng 10 năm nay đến tháng 2 năm sau, tạo nên trải nghiệm mùa Đông lý tưởng.

vna-potal-viet-nam-top-20-diem-den-du-lich-mua-dong-ly-tuong-nhat-the-gioi-cho-nam-2025-2026.jpg

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách 20 điểm đến mùa Đông lý tưởng nhất thế giới cho năm 2025-2026. Theo đó, Việt Nam được xếp hạng “Best for food” - điểm đến mùa Đông lý tưởng cho du khách yêu ẩm thực.

Các chuyên gia từ tạp chí đánh giá Việt Nam không chỉ đa dạng với nền ẩm thực truyền thống phong phú, đậm bản sắc với hương vị ấn tượng khó quên, mà các món ăn ngon còn dễ tiếp cận,chi phí hợp lý và đa dạng lựa chọn từ quán vỉa hè đến nhà hàng cao cấp.

Giai đoạn từ tháng Mười đến tháng Hai năm sau được gợi ý là thời điểm lý tưởng để du lịch Việt Nam. Chi phí di chuyển và lưu trú tại Việt Nam cũng được đánh giá “thân thiện” với du khách, tiết kiệm hơn so nhiều điểm du lịch quốc tế khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam #du lịch mùa Đông #ẩm thực Việt Nam #điểm đến quốc tế #du lịch 2025 #chi phí hợp lý #ẩm thực
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).

Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33

Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33

HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 sau khi đánh giá phong độ và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ. 