Việt Nam-Maldives: Thúc đẩy hợp tác nghị viện, thương mại, hàng không

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Maldives (1975-2025), Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka kiêm nhiệm Maldives Trịnh Thị Tâm đã có chuyến thăm và làm việc tại Maldives từ ngày 22-26/8.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Abdul Raheem Abdulla, Quốc vụ khanh Du lịch và Môi trường Abdulla Niyaz; làm việc với Thứ trưởng phụ trách khu vực Bộ Ngoại giao Aminath Shabeena và Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Maldives Hussain Jaleel; gặp gỡ một số doanh nghiệp Maldives quan tâm tới thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, hàng không.



Tại cuộc chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Abdulla, Đại sứ Trịnh Thị Tâm chúc mừng những thành tựu gần đây của Maldives, trong đó có sự đóng góp to lớn của Quốc hội Maldives và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Abdulla.



Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Abdulla chúc mừng các thành tựu của Việt Nam sau 80 năm giành được độc lập, cho rằng Việt Nam đang trở thành một hình mẫu phát triển của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Maldives.

Chủ tịch Quốc hội Abdulla bày tỏ hài lòng rằng trong hơn 50 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Maldives ngày càng được củng cố; khẳng định Maldives luôn coi trọng việc tăng cường và phát triển quan hệ với Việt Nam; cho biết Quốc hội Maldives đã thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Maldives-Việt Nam với 42 thành viên nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trên kênh nghị viện; bày tỏ sẵn sàng thăm Việt Nam vào thời điểm thuận lợi cho cả hai bên; nhất trí rằng hai nước có nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, thương mại, đầu tư, chế biến thủy sản…; đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, miễn hoặc cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả các loại hộ chiếu của Maldives, trên cơ sở có đi có lại.



Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho biết thương mại hai chiều giữa hai nước tuy còn khiêm tốn, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng do các khu nghỉ dưỡng ở Maldives có nhu cầu cao nhập khẩu các sản phẩm từ Việt Nam, nhất là trái cây tươi và đông lạnh, hải sản (do Maldives chủ yếu khai thác cá ngừ), cùng các mặt hàng nông sản, tiêu dùng và nguyên vật liệu xây dựng.



Trong năm 2025, hai bên đã hoàn tất ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về vận tải hàng không, tạo khuôn khổ pháp lý cho kế hoạch mở đường bay thẳng giữa hai nước trong thời gian tới. Hai bên cũng duy trì hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.



Tại cuộc gặp Quốc vụ khanh Du lịch và Môi trường Abdulla Niyaz, Đại sứ Trịnh Thị Tâm bày tỏ vui mừng khi thấy lượng khách du lịch từ Maldives đến Việt Nam ngày càng tăng; ghi nhận Maldives đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam.

Quốc vụ khanh Niyaz đánh giá cao tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước; đề nghị Việt Nam nghiên cứu đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng tại Maldives, thúc đẩy đào tạo nghề và thực tập trong lĩnh vực du lịch, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến như lễ hội ẩm thực, giao lưu các công ty lữ hành… Ông cũng nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn di sản văn hóa bền vững gắn với phát triển du lịch; đề xuất hai bên sớm đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác về du lịch. Quốc vụ khanh cũng đề nghị tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển và vấn đề nước biển dâng.



Tại cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Aminath Shabeena, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã chuyển thư của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Mohamed Muizzu tham dự lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 10/2025, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này.



Thứ trưởng Shabeena đã chuyển đến Đại sứ thông điệp chúc mừng Quốc khánh Việt Nam lần thứ 80 và kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Maldives. Thứ trưởng Shabeena nhất trí rằng hai Bộ Ngoại giao cần tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; sớm ký MOU về hợp tác giữa hai Bộ và triển khai cơ chế hợp tác song phương.



Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Hussain Jaleel bày tỏ vui mừng vì hai bên đã hoàn tất đàm phán và ký kết MOU về vận tải hàng không, khẳng định quyết tâm hợp tác để sớm mở các chuyến bay thẳng giữa Malé - thủ đô của Maldives, với các thành phố lớn của Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch và giao thương.



Trong chuyến công tác, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (1945-2025) và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka (1975-2025), với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Raheem Abdulla, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước tại Malé, các doanh nghiệp Maldives và đại diện cộng đồng người Việt.



Các doanh nghiệp Maldives nêu ý tưởng thành lập Hội Doanh nghiệp Maldives tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Maldives-Việt Nam, mở Trung tâm Xúc tiến Thương mại để thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhân dân; đề xuất nhiều sáng kiến về mở rộng hợp tác hàng không, du lịch, thương mại giữa hai nước, trong đó có xuất khẩu cá ngừ vằn và cá ngừ vây vàng tươi hoặc đóng hộp sang Việt Nam; triển khai dịch vụ hàng không hạng thương gia phục vụ du khách có mức chi tiêu cao từ Việt Nam.



Đại sứ quán Việt Nam cũng kết hợp tổ chức gặp gỡ và tặng quà Trung Thu cho đại diện cộng đồng người Việt tại Maldives. Hiện Maldives có khoảng 50 người Việt đang sinh sống và làm việc./



Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha Theo Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng, quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha trong hơn nửa thế kỷ qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phản ánh sự phát triển tích cực và bền vững của hợp tác song phương.