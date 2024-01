Việt Nam-New Zealand hợp tác hiệu quả trong chống biến đổi khí hậu

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tại buổi làm việc với Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Trenede Dobson. (Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường)

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành có buổi làm việc với bà Trenede Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam về hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Trenede Dobson trong nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết với tinh thần triển khai mạnh mẽ các cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; Kế hoạch giảm phát thải khí metan và nhiều văn bản quan trọng khác nhằm hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam.

Hiện Bộ được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng khuôn khổ pháp lý để chứng thực quản lý tín chỉ carbon, tiến tới xây dựng thị trường carbon ở Việt Nam. Trong quá trình xây dựng khuôn khổ pháp lý này, Thứ trưởng Lê Công Thành mong muốn nhận được sự hỗ trợ, trao đổi từ các đối tác, trong đó có New Zealand.

Đại sứ Trenede Dobson chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp với các cam kết của Việt Nam tại COP26. Khẳng định New Zealand đồng hành, hợp tác cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trong quá trình triển khai các mục tiêu này; Đại sứ mong muốn tiếp tục thắt chặt hợp tác trong tương lai; đồng thời tin tưởng Việt Nam có khả năng trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực về môi trường như tái chế và tái sử dụng rác thải.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Trenede Dobson thông tin về Chiến lược Tài chính khí hậu quốc tế của Chính phủ New Zealand nhằm đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ các kênh biến đổi khí hậu đa phương.

Theo đó, Quốc hội New Zealand đã thông qua khoản cam kết tài chính 1,3 tỷ NZD cho giai đoạn 2022-2025; trong đó, 800 triệu NZD là tài trợ mới và 500 triệu NZD là những tài trợ hiện có; ít nhất 50% sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các nước khu vực Thái Bình Dương tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và ít nhất 50% hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Đề cập đến 3 dự án New Zealand tài trợ Việt Nam gồm khôi phục vùng châu thổ lớn ở châu Á với nguồn tài chính 18,6 triệu NZD; hỗ trợ tăng sinh kế và việc làm cho lao động nữ trong lĩnh vực năng lượng do Quỹ phát triển Phụ nữ của Liên hợp quốc (UN Women) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp triển khai giai đoạn 1; sử dụng năng lương hiệu quả do New Zealand phối hợp tài trợ cùng Ngân hàng Phát triển châu Á, Đại sứ Trenede Dobson khẳng định Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy đối tác làm việc chặt chẽ với Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành khác của Việt Nam triển khai hiệu quả các dự án này.

Trân trọng những chia sẻ từ Đại sứ Trenede Dobson, Thứ trưởng Lê Công Thành kỳ vọng với sự hợp tác của New Zealand, các dự án sẽ hỗ trợ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long bền vững và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang triển khai một số dự án thí điểm để phát triển năng lượng tái tạo. Đây là thử thách lớn với các bộ, ngành của Việt Nam vì vấn đề này cần nhiều nguồn đầu tư khác nhau. Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được những góp ý, chia sẻ kinh nghiệm của New Zealand trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Lê Công Thành và Đại sứ Trenede Dobson tin tưởng hai quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu; hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua thách thức, đạt được mục tiêu chung về trung hòa carbon./.



