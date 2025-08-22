Việt Nam-Nhật Bản giao thoa văn hóa tại triển lãm hàng đầu thế giới

Đại diện Việt Nam trong trang phục áo dài đặc trưng tại World EXPO 2025 Osaka. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các đoàn nghệ thuật của Việt Nam đang có mặt tại triển lãm "Thế giới World EXPO 2025" mang theo nhiều câu chuyện văn hóa đại diện cho giá trị của dân tộc. Với triển lãm năm nay diễn ra tại Osaka, các đại diện Việt Nam chọn kết hợp nghệ thuật truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Trong khuôn khổ triển lãm, ngày 22/8, Hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản chủ trì và phối hợp nhiều đơn vị tổ chức "Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản."

Tại đây, hai đội trình diễn từ Việt Nam là Núi Trúc Sakura và Hanoi Sennen đã mang đến câu chuyện về sự tích Lạc Long Quân và hỏa chí vào các màn nhảy Yosakoi. Đây là 2 đội đã giành danh hiệu "Đại sứ Yosakoi tại Việt Nam" do chính quyền tỉnh Kochi - cái nôi của điệu nhảy này (trao tặng năm 2017).

Yosakoi là điệu nhảy Nhật Bản mang đậm chất đương đại, ra đời sau Thế chiến thứ 2, phổ biến trong đời sống hiện đại vì tính phổ quát, trẻ trung, dễ thực hiện và truyền tải nhiều cảm xúc tích cực.

Trang phục Yosakoi với một số họa tiết phỏng theo văn hóa ngàn năm trước thời Lạc Long Quân-Âu Cơ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhờ tính dễ lan truyền của điệu nhảy này, các đại diện Việt Nam thông qua đó truyền đi thông điệp về một dân tộc giàu lòng tự hào, đoàn kết và gần gũi như anh em một nhà. Qua đó, người Việt Nam sẽ luôn kiên cường, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt.

Bên cạnh Yosakoi còn có giọng ca Trang Bùi mang tới nhiều ca khúc mang bản sắc dân tộc. Nổi bật là bài hát văn "Cô Đôi Thượng Ngàn" trong văn hóa hầu đồng của Việt Nam - tín ngưỡng đã được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bên cạnh những ca khúc tiếng bằng tiếng mẹ đẻ, phía Việt Nam còn thể hiện "O Sole mio" (Mặt Trời của tôi) - một ca khúc nổi tiếng thế giới từ Italy.

Với âm hưởng mạnh mẽ, sức sống dai dẳng hơn 120 năm vẫn được yêu thích, "O Sole mio" đặt Việt Nam vào chung một dòng chảy với giá trị của nhân loại: Ngợi ca niềm vui cuộc sống, sự mong cầu những điều tốt đẹp nhất đến từ tình yêu giữa người với người.

Trưởng ban tổ chức, ông Lê Ngọc Định - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa, không chỉ góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến nước chủ nhà Nhật Bản, mà còn cả đông đảo bạn bè quốc tế. "Các hoạt động cho thấy nét đẹp của mối giao lưu văn hóa giữa hai nước, đồng thời góp phần thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản," ông Lê Ngọc Định cho hay.

Nhiều khán giả đội nắng theo dõi màn tái hiện một phần di sản văn hóa phi vật thể nhân loại của Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khán giả tại sự kiện, trong đó có ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Tổng Đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sắc vàng đỏ của Việt Nam hòa với tông màu màu tươi sáng, rực rỡ của điệu nhảy Nhật Bản vui tươi, tích cực. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khán giả Việt Nam và quốc tế tập trung trước sân khấu của Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại diện các thành viên Ban tổ chức. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Triển lãm Thế giới (World EXPO) là sự kiện diễn ra 5 năm một lần. Đây là một trong 3 sự kiện có quy mô toàn cầu lớn nhất thế giới, cùng với World Cup (về bóng đá) và Thế vận hội Olympic (thể thao nói chung). Sự kiện thu hút nhiều quốc gia trên khắp thế giới ở cấp độ Nhà nước. Sự kiện World EXPO năm nay kéo dài từ 13/4-13/10 tại Osaka, Nhật Bản, thu hút hơn 158 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày, giới thiệu về văn hóa cùng nhiều thế mạnh khác, tập trung vào phát triển xã hội bền vững.

