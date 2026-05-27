Việt Nam sẵn sàng triển khai 7 loại hình đơn vị mới tham gia gìn giữ hòa bình

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, từ tháng 5/2014 đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 32 sỹ quan Công an) đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei, phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi, Trụ sở Liên hợp quốc và Văn phòng liên lạc của Liên hợp quốc tại Vương quốc Bỉ.

Các lực lượng Việt Nam đảm bảo an toàn, đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Ngoài nhiệm vụ Liên hợp quốc và phái bộ giao, lực lượng Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động nhân văn, nhân đạo, giúp đỡ người dân và chính quyền địa phương nước sở tại như khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ xây dựng lớp học, đường giao thông, cung cấp nước sạch sinh hoạt, đồ dùng học tập, dạy học và hướng dẫn người dân tăng gia sản xuất..., tạo được ấn tượng tốt, lan tỏa hình ảnh người lính "Bộ đội Cụ Hồ", người "Chiến sỹ Công an nhân dân" thời đại mới.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Về hình thức cá nhân, 181 lượt sỹ quan đã được triển khai trên cương vị sỹ quan tham mưu, quan sát viên quân sự, sỹ quan điều hành/chỉ huy cảnh sát, sỹ quan xây dựng/phát triển năng lực cảnh sát địa phương, sỹ quan điều phối quân - dân sự, sỹ quan hậu cần, huấn luyện...

Đối với hình thức đơn vị, đến nay, 7 thê đội bệnh viện dã chiến cấp 2 được triển khai đến phái bộ UNMISS từ năm 2018 và 4 thê đội Đội Công binh đến phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) từ năm 2022.

Bộ Quốc phòng đã thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5, sẵn sàng luân phiên, thay thế vào tháng 9/2026.

Đáng chú ý, tháng 6/2025, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc xây dựng Đề án về lộ trình chuẩn bị, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2025 - 2030 và các năm tiếp theo, được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua và Bộ Chính trị đồng ý chủ trương chuẩn bị, sẵn sàng triển khai 7 loại hình đơn vị mới của Bộ Quốc phòng (Đơn vị Bộ binh cơ giới/Bảo vệ căn cứ; Bệnh viện dã chiến cấp 2; Đội Công binh; Đơn vị Kiểm soát quân sự/Quân cảnh; Đơn vị Thông tin liên lạc; Đơn vị Trực thăng vận tải; Đơn vị Hỗ trợ sân bay). Tháng 4/2026, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Ngoại giao đã đăng ký thành công các loại hình đơn vị trên lên Hệ thống Đánh giá năng lực sẵn sàng triển khai (PCRS) của Liên hợp quốc và được Liên hợp quốc công nhận Cấp độ 1.

Trước mắt, Bộ Quốc phòng xác định tập trung chuẩn bị sớm đối với 3 loại hình đơn vị, gồm bệnh viện dã chiến cấp 2, đội Công binh, đơn vị Bộ binh cơ giới/Bảo vệ căn cứ) để phục vụ Liên hợp quốc kiểm tra, nâng cấp trên Hệ thống PCRS, sẵn sàng triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế khác khi có chỉ đạo của trên.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cảm ơn các thành viên Tổ công tác và các ban, bộ, ngành thời gian qua đã phối hợp tốt với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để triển khai lực lượng và thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng ký thành công các loại hình đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trên Hệ thống Đánh giá năng lực sẵn sàng triển khai của Liên hợp quốc tiếp tục khẳng định sự đánh giá cao của Liên hợp quốc đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của các lực lượng Việt Nam và các đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Công tác chuẩn bị, mở rộng 7 loại hình đơn vị mới của Bộ Quốc phòng và Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an cũng cho thấy các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới; góp phần giữ gìn, lan tỏa hình ảnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng lưu ý các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và phục vụ việc triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Trong đó, cần tham mưu mở rộng hình thức, lĩnh vực, địa bàn, quy mô và lực lượng tham gia theo chỉ đạo; chú trọng tuyển chọn, chuẩn bị nhân sự có chất lượng cao để tham gia các vị trí cấp cao, có vai trò tham gia vào hoạch định chính sách về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng cho các loại hình đơn vị mà Việt Nam đã đăng ký với Liên hợp quốc.

Nhằm tri ân các cá nhân có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định về tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" cho 60 cá nhân./.

