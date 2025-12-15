Thể thao

Việt Nam tạm xếp thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

Kết thúc ngày thi đấu 14/12/2025, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 3 với 35 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 67 huy chương đồng.

img-9957.png

Kết thúc ngày thi đấu 14/12/2025, Đoàn Thể thao Thái Lan tiếp tục đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, với 132 huy chương vàng, 78 huy chương bạc và 47 huy chương đồng; Đoàn Thể thao Indonesia đứng thứ 2 với 43 huy chương vàng, 56 huy chương bạc và 53 huy chương đồng; Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 3 với 35 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 67 huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#SEA Games #Huy chương #Vận động viên
Theo dõi VietnamPlus

SEA GAMES 33

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục