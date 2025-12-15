Việt Nam tạm xếp thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

Kết thúc ngày thi đấu 14/12/2025, Đoàn Thể thao Thái Lan tiếp tục đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, với 132 huy chương vàng, 78 huy chương bạc và 47 huy chương đồng; Đoàn Thể thao Indonesia đứng thứ 2 với 43 huy chương vàng, 56 huy chương bạc và 53 huy chương đồng; Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 3 với 35 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 67 huy chương đồng./.
Tin cùng chuyên mục
SEA Games 33: Đoàn Việt Nam chờ ngày bùng nổ với 'cơn mưa' HCV
Bơi, Điền kinh, Bắn súng và Wushu được đặt hy vọng sẽ mang huy chương Vàng về cho Việt Nam tronhg ngày thi đấu hôm nay tại SEA Games 33.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật mới nhất sáng 15/12
Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang nằm trong top 3 đội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 34 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 66 huy chương Đồng.
Vận động viên mang thai 4 tháng vẫn giành cú đúp Huy chương Vàng
Xạ thủ Indonesia đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại SEA Games 33, khi xuất sắc giành hai Huy chương Vàng khi cô đang mang thai được 4 tháng.
Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines: "Tăng tốc" vào chung kết SEA Games 33
Sau lượt trận vòng bảng tương đối thuận lợi, hành trình "săn Vàng" của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt với thử thách ở trận bán kết là hiện tượng của giải - Philippines.
SEA Games 33: Phạm Thanh Bảo xứng danh "ông hoàng bơi ếch" của Việt Nam
Phạm Thanh Bảo giành Huy chương Vàng 200m bơi ếch tại SEA Games 2025, khẳng định vị thế "ông hoàng bơi ếch" của Việt Nam trên đường đua xanh.
Thắng đậm Indonesia 5-0, tuyển bóng đá Nữ Việt Nam mạnh mẽ bước vào trận chung kết SEA Games
Bích Thùy, Hải Yến và Huỳnh Như là những cầu thủ lập công giúp Đội tuyển Nữ Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước Indonesia, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33. Các học trò của ông Mai Đức Chung đang hướng tới kỷ lục Huy chương vàng SEA Games.
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh phá 2 kỷ lục, lập cú đúp HCV tại SEA Games 33
Trịnh Thu Vinh đã có một ngày thi đấu thành công ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ khi giành huy chương Vàng và phá hai kỷ lục SEA Games, cả cá nhân lẫn đồng đội.
SEA Games 33: Tuyển Futsal Nữ Việt Nam vào bán kết, nhận thưởng 300 triệu đồng
Với 2 trận toàn thắng, Đội tuyển Futsal Nữ Việt Nam tiến vào vòng đấu bán kết SEA Games 33 với tư cách đội nhất bảng B.
Hà Nội: Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.600 tỷ đồng
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171ha, nằm trên địa bàn 11 xã với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng.
Họp báo trước trận bán kết SEA Games: HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành chiến thắng
Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ông hài lòng với hành trình của U22 Việt Nam tại vòng bảng đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của "Binh đoàn Rồng Vàng" sẽ không dừng lại ở vòng bán kết.
Trịnh Thu Vinh giành 2 HCV, liên tiếp phá kỷ lục SEA Games
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành được 2 HCV và liên tiếp phá kỷ lục để giúp đoàn thể thao Việt Nam cạnh tranh quyết liệt với Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.
SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam phá kỷ lục, Cầu mây nữ giành Huy chương Bạc
Thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công tại SEA Games 33 khi Bắn súng mang về HCV thứ 31, phá kỷ lục của Đại hội, trong khi tuyển Cầu mây nữ giành HCB sau trận chung kết với chủ nhà Thái Lan.
SEA Games 33: Điền kinh Việt Nam khẳng định bằng Huy chương Vàng và kỷ lục
Sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và lực lượng trẻ đã giúp điền kinh Việt Nam tỏa sáng tại SEA Games 33, nổi bật là tấm Huy chương Vàng và phá kỷ lục ở nội dung 4x400m hỗn hợp.
Premier League: Các 'ông lớn' đua nhau giành chiến thắng
Arsenal, Chelse và Liverpool, các đội bóng được đánh giá "cửa trên" đầu giành được chiến thắng ở loạt trận sớm vòng 16 Premier League diễn ra đêm 13 và rạng sáng 15/12.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất sáng 14/12
Sau 4 ngày thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 30 huy chương Vàng, 29 huy chương Bạc và 54 huy chương Đồng.
Xem trực tiếp đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 ngày 14/12
Điền kinh, Karate, Bắn súng, Bi sắt, Wushu được kỳ vọng rất tỏa sáng trong ngày thi đấu hôm nay để mang thành công về cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
SEA Games 33 ngày 14/12: Chờ 'mưa vàng' đưa đoàn Việt Nam trở lại top 2
Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 với nhiều hy vọng giành huy chương Vàng để trở lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33: Thái Lan bứt tốc, Việt Nam mất top 2
Đoàn thẻ thao Việt Nam đã có thêm 6 huy chương Vàng trong ngày 13/12 nhưng đã không thể giữ được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.
Điền kinh Việt Nam giành HCV nội dung hỗn hợp nam nữ, phá kỷ lục SEA Games
Ở nội dung hỗn hợp nam nữ 4x400m, 4 vận động viên đội tuyển Việt Nam xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 15 giây 07 để giành huy chương Vàng, đồng thời phá sâu kỷ lục SEA Games.
Điền kinh Việt Nam thiết lập cột mốc kỷ lục mới của đại hội SEA Games
Đội Việt Nam hoàn tất đường chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp với thành tích 3 phút 15 giây 07, phá sâu kỷ lục SEA Games trước đó là 3 phút 19 giây 29 do Thái Lan lập tại kỳ đại hội năm 2021.
SEA Games 33: Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ 29 cho thể thao Việt Nam
Ở nội dung đường chạy 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch với thành tích 16 phút 27 giây 13; trong khi Lê Thị Tuyết bền bỉ bám đuổi để cán đích thứ hai.
SEA Games 33: Tuyển Karate Việt Nam thi đấu xuất sắc, lập "hat-trick" HCV
Các vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thanh Trường và Đinh Thị Hương thi đấu xuất sắc, lập "hat-trick" huy chương Vàng cho đội tuyển Việt Nam ở các hạng cân 61 kg nữ, 84 kg nam và 68 kg nữ.
Hơn 60 đoàn vận động viên chinh phục cung đường lịch sử Pu Tó Cọ
Ngày 13/12 tại Điện Biên, Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ năm 2025 đã chính thức khép lại với sự tham gia nhiệt tình của hơn 500 vận động viên đến từ 60 đoàn trong và ngoài tỉnh Điện Biên.
SEA Games 33: Áp lực tâm lý khiến Phí Thanh Thảo và Lê Mộng Tuyền bỏ lỡ HCV
Áp lực tâm lý và một chút xao nhãng khiến 2 xạ thủ Lê Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo thi đấu không thành công ở nội dung 10 mét súng trường hơi cá nhân nữ.
HLV Mai Đức Chung nói gì trước trận gặp Indonesia ở bán kết SEA Games 33?
Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Indonesia để tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch bóng đá nữ tại SEA Games 33.
SEA Games 33: Karate và taekwondo Việt Nam giành 4 HCV liên tiếp
Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 28 huy chương Vàng sau khi Karate và Taekwondo tỏa sáng bằng 4 HCV trong buổi chiều ngày hôm nay (13/12).
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất ngày 13/12
Sau 3 ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao Việt Nam đã có 24 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc và 43 huy chương Đồng, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.
Xem trực tiếp đoàn Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 ngày 13/12
Bơi, Điền kinh - những môn được xem là "mỏ vàng" tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang huy chương Vàng về cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 13/12 tại SEA Games 33.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tối 12/12: Bùng nổ với 'cơn mưa' HCV
Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 10 huy chương Vàng để vững chắc vị trí thứ 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 24 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc và 43 huy chương Đồng.
SEA Games 33: Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ về màn nước rút nghẹt thở
Đối mặt với áp lực khủng khiếp từ khán giả nhà và đối thủ rất mạnh Josephine (Thái Lan), “chân chạy” Việt Nam -Nguyễn Thị Ngọc- vẫn giữ vững bản lĩnh, tỏa sáng rực rỡ trong một cuộc đua đầy kịch tính.