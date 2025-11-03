Việt Nam tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Singapore và Ireland

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp và làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin.

Tiếp và làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đến chào, kết thúc nhiệm kỳ công tác, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng Đại sứ Jaya Ratnam đã có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam; mong muốn Đại sứ trên cương vị công tác mới tiếp tục ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là một dấu mốc rất quan trọng và Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai trên thế giới, lớn nhất trong ASEAN vào Việt Nam, đồng thời là quốc gia tiên phong trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự giúp đỡ tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Singapore, như Trường Chính sách công Lý Quang Diệu.

Đại sứ Jaya Ratnam bày tỏ vinh dự khi có gần 5 năm công tác tại Việt Nam, chứng kiến Việt Nam kiên cường vượt qua các cuộc khủng hoảng, bao gồm đại dịch COVID-19 và thiên tai, để vươn lên mạnh mẽ. Đại sứ cũng rất ấn tượng khi nói về Việt Nam, mọi người nhắc đến sự phát triển và hòa bình. Điều này được thể hiện rõ khi mới đây, Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội, cho thấy cộng đồng quốc tế đang đặt niềm tin vào Việt Nam.

Trong buổi làm việc, Đại sứ Jaya Ratnam đã đề xuất việc triển khai nền tảng hợp tác song phương mới là Đối thoại chiến lược chính sách Singapore-Việt Nam trên cơ sở thực hiện thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Cơ chế này là một nền tảng hợp tác kênh Đảng của hai bên, nhằm trao đổi về những thách thức chung của hai nước.

Chia sẻ và thể hiện sự ủng hộ với ý kiến, đề xuất của Đại sứ, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó có việc tiếp tục tăng cường các chương trình đào tạo, trao đổi cán bộ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại buổi tiếp Đại sứ Ireland Deirdre Ní Fhallúin, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ về những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ireland kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 5/4/1996 đến nay; đồng thời khẳng định Ireland hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, phát triển bền vững và nhân đạo.

Ireland đã phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác, như: Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về quản trị công, phát triển bền vững và bình đẳng giới; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cử cán bộ tham gia chương trình học bổng IDEAS (học bổng sau đại học các ngành kinh tế, kỹ thuật) và các khóa tập huấn ngắn hạn do Chính phủ Ireland tài trợ...

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin đã trao đổi, bàn thảo về những giải pháp để sớm hiện thực hóa những triển vọng hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Ireland thời gian tới, trong đó tiếp tục ưu tiên hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng các chương trình nghiên cứu về chuyển đổi số, công nghệ xanh và năng lượng tái tạo; nghiên cứu về an sinh xã hội và mô hình nhà nước phúc lợi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam./.

