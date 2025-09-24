Việt Nam tăng cường quan hệ với Australia, Nicaragua và Gruzia

Ngày 23/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong; Bộ trưởng, Cố vấn Tổng thống Nicaragua về các vấn đề và chính sách quốc tế Denis Moncada Colindres; Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia Maka Botchorishvili.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại buổi tiếp bà Penny Wong, hai bên khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục đến du lịch, giao lưu nhân dân.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua của Toàn quyền Australia Sam Mostyn (9-12/9) là một dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa sự tin cậy chiến lược và làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai nước tiếp tục cụ thể hóa triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa hai nước, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trên lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục-đào tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Australia tại khu vực.

Bà Penny Wong bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung của quan hệ đối tác mới, đặc biệt là trong những lĩnh vực ưu tiên như kinh tế xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Penny Wong đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia-ASEAN và nhất trí với đề xuất của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mekong.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng, Cố vấn Tổng thống Nicaragua về các vấn đề và chính sách quốc tế Denis Moncada Colindres, trong không khí cởi mở và chân thành, hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nicaragua trên các lĩnh vực, với tin cậy chính trị ngày càng gia tăng.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Đảng, Nhà nước Nicaragua đã cử các đoàn đại biểu cấp cao tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 4/2025) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Nicaragua và chúc mừng những thành tựu phát triển mà Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN), Chính phủ và Nhân dân Nicaragua, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Daniel Ortega đã đạt được trong thời gian.

Quyền Bộ trưởng đề nghị hai nước tiếp tục phát huy đà phát triển tích cực của quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, trong đó có thông qua kênh đối ngoại Đảng.

Bộ trưởng, Cố vấn Tổng thống Nicaragua Denis Moncada Colindres chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Nicaragua mở Đại sứ quán tại Việt Nam vào tháng 6/2024.

Nhất trí với các đề xuất của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, ông Denis Moncada Colindres mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, ông Denis Moncada Colindres thông báo Đảng, Nhà nước Nicaragua sẽ cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự Lễ ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (tháng 10/2025).

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia Maka Botchorishvili, hai bên đã điểm lại sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Gruzia trong hơn 3 thập kỷ qua (1992-2025) và nhất trí cho rằng hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác, góp phần đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Trên tinh thần đó, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên cần tăng cường trao đổi các cấp, nhất là cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, đồng thời nghiên cứu đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường và đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có nhu cầu.

Bộ trưởng Maka Botchorishvili chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu kinh tế của Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác thương mại tiềm năng ở khu vực Đông Nam Á.

Nhất trí với các đề xuất của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia nhấn mạnh mong muốn đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà Gruzia có thế mạnh như thương mại, nông nghiệp và du lịch. Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia cho biết đang nghiên cứu, xem xét sớm mở Đại sứ quán Gruzia tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc./.

