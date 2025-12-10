Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhân dịp dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại Thái Lan, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Tham gia sự kiện có đại diện Đoàn thể thao Việt Nam, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng thông báo với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về tình hình Thái Lan và quan hệ Việt Nam-Thái Lan, cho biết năm 2026 hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ quán đã trình đề án xin ý kiến các bộ, ngành để có hướng tổ chức các hoạt động kỷ niệm vào năm tới và mong muốn Bộ trưởng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giúp hỗ trợ các hoạt động, sự kiện ở Thái Lan và cả ở Việt Nam do phía bạn tổ chức.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh việc Đại sứ Phạm Việt Hùng và đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán gặp gỡ các vận động viên trước lễ khai mạc SEA Games 33 đã động viên và khích lệ tinh thần của các vận động viên khi đến Thái Lan.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia vui với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán trong thời gian qua. Bộ trưởng cho rằng các hoạt động đó đã góp phần không nhỏ vào việc nâng mối quan hệ giữa Việt Nam-Thái Lan lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định hoạt động ngoại giao đối với các quốc gia là rất quan trọng, vì hòa bình, phát triển và cùng có lợi.

Quang cảnh chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ trưởng nhấn mạnh trong hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân là cầu nối quan trọng để giữ các quan hệ hợp tác bền vững. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành nhiều hoạt động văn hóa tại một số nước, trong đó có Thái Lan, nhằm bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, cũng như vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam, tới bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng Thái Lan là nước láng giềng có đông kiều bào sinh sống và cũng là một quốc gia gần gũi với Việt Nam, vì vậy việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng như tổ chức các hoạt động giới thiệu các nét đẹp trong cuộc sống và văn hóa Việt Nam với cộng đồng kiều bào và bạn bè Thái Lan sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói thêm rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ dành ưu tiên trong việc phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trong các hoạt động đối ngoại chung.

Trước mắt, có thể triển khai tổ chức "Ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan" hay hỗ trợ bạn tổ chức "Ngày văn hóa Thái Lan tại Việt Nam" hoặc nâng tầm hơn nữa, tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch, tiến tới kết nối các điểm đến và xúc tiến quảng bá du lịch.

Trong thời gian Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn.

Dưới sự chỉ đạo của Đại sứ Phạm Việt Hùng, tập thể cán bộ và nhân viên Đại sứ quán đã tổ chức đón các đoàn vận động viên tại sân bay; phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan tạo điều kiện cho đoàn hoàn thành nhanh chóng thủ tục nhập cảnh và di chuyển về địa điểm lưu trú.

Đồng thời, Đại sứ quán duy trì đầu mối liên lạc trực tiếp với Ban tổ chức SEA Games 33 để cập nhật thông tin, kịp thời phản hồi và xử lý các yêu cầu kỹ thuật, hậu cần phát sinh liên quan đến đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán hỗ trợ bố trí phương tiện đưa đón vận động viên trong những trường hợp cần thiết; làm việc với nhà cung cấp để đặt thực phẩm theo các yêu cầu dinh dưỡng riêng của từng đội tuyển, bảo đảm phù hợp với điều kiện tập luyện và thi đấu.

Chào đón Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh đã có sự chuẩn bị sẵn sàng để có thể hỗ trợ ở mức cao nhất trước, trong và sau kỳ Đại hội thể thao này./.

