Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5.

Trước thềm chuyến thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ với báo chí về quan hệ ngoại giao của hai nước hiện nay.

Phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác toàn diện

- Thứ trưởng có nhận định thế nào về quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện nay, đặc biệt là khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: BNG)

Một dấu mốc đặc biệt quan trọng là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025. Điều này phản ánh mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước, đồng thời thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan là sự củng cố tin cậy chính trị ngày càng vững chắc. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác và trao đổi chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng là nét đặc sắc trong quan hệ giữa hai nước, thể hiện sự gắn bó và phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy hợp tác toàn diện.

- Xin Thứ trưởng nêu rõ những bước phát triển nổi bật trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện của hai nước?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Thời gian qua, hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan hiện cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ASEAN tại Việt Nam, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, bán lẻ, logistics và hạ tầng.

Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng của mỗi nước, hai bên có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á lục địa.

Việt Nam và Thái Lan có quan hệ hợp tác ở nhiều lĩnh vực như: Thương mại, công nghiệp chế biến và quốc phòng-an ninh. (Ảnh: TTXVN

Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, mua bán người, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống. Điều này góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin, duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân cũng phát triển mạnh mẽ. Hai nước hiện có khoảng 20 cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là cầu nối hữu nghị quan trọng giữa hai dân tộc. Đặc biệt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử và tình cảm sâu sắc, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Trên nền tảng đó, hai nước có điều kiện thuận lợi để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Tạo xung lực cho quan hệ song phương

- Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển như hiện nay, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chuyến thăm trước hết thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới.

Được biên soạn dưới dạng song ngữ Việt - Thái "Bác Hồ ở Thái Lan" không chỉ giúp các thế hệ người Việt tại Thái Lan hiểu rõ hơn về lãnh tụ Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, mà còn là một minh chứng sống động cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

- Xin Thứ trưởng cho biết chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ mở ra những triển vọng và động lực mới nào cho quan hệ hai nước trong thời gian tới?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Một kỳ vọng quan trọng là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp lập trường và duy trì tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Về kinh tế, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh hơn kết nối khu vực, đặc biệt trong hợp tác Mekong và ASEAN. Việt Nam và Thái Lan đều có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối ASEAN, tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại và giao lưu nhân dân trong khu vực.

Một Việt kiều bồi hồi ngắm bức ảnh tư liệu về Bác Hồ tại Triển lãm “Hồ Chí Minh - Biểu tượng Thời đại: Cầu nối hữu nghị Việt Nam-Thái Lan” tại Udon Thani (Thái Lan). (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục được mở rộng. Việc tăng cường kết nối hàng không, hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên, sinh viên và địa phương sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương.

Hai bên cũng được kỳ vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Có thể khẳng định rằng, với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

Lễ khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom ngày 10/10/2024. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam và Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024; trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,76 tỷ USD, tăng 39%; nhập khẩu gần 4,84 tỷ USD, tăng 15%. Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ hai trong số các nước ASEAN. Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD. Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển tốt. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11). Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người và số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan khoảng 2.000 - 3.000 người.