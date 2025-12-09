Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 với 185 thành viên

Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) tổ chức tại Korat, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) từ ngày 15-27/1/2026, với sự tham dự của 11 quốc gia trong khu vực.

Đại hội lần này có 19 môn thể thao, với 536 nội dung thi đấu giành cho người khuyết tật gồm: Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá khiếm thị 5 người, Boccia, Bowling, Cờ vua, Xe đạp, Bóng đá thiểu năng 7 người, Goalball, Judo khiếm thị, Cử tạ, Bắn súng, Bóng chuyền ngồi, Bơi, Bóng bàn, Bóng rổ xe lăn người, Đấu kiếm xe lăn, Quần vợt xe lăn. Trong đó, có 4 môn sẽ tổ chức theo quy chuẩn giám sát của Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Xe đạp.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến tham dự Đại hội với 185 thành viên, gồm: 141 vận động viên (trong đó có 2 vận động viên dẫn đường), 27 huấn luyện viên, 17 cán bộ.

Đoàn sẽ tham dự 11 môn thể thao, gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Boccia, Cờ vua, Judo khiếm thị, Bắn cung, Quần vợt xe lăn và Đấu kiếm xe lăn.

ASEAN Para Games 13 là dịp để Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác về lĩnh vực thể dục, thể thao người khuyết tật với các nước trong khu vực, đồng thời khẳng định vị trí thể thao người khuyết tật Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là dịp để cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; đồng thời, là cơ hội để kiểm tra, đánh giá năng lực và trình độ chuyên môn của vận động viên thể thao người khuyết tật, chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAN Para Games 5 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản và Paralympic tại Los Angeles, Hoa Kỳ năm 2028.

Trong những năm qua, công tác thể dục, thể thao nói chung và thể thao người khuyết tật nói riêng luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn xã hội quan tâm, chăm lo phát triển vững mạnh...

Trước đó, dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam (ngày 22/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ghi nhận: "Chúng ta có thể tự hào khẳng định: Thể thao người khuyết tật không chỉ mang lại những thành tích vẻ vang trên đấu trường quốc tế, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, là điểm tựa vững chắc, hun đúc ý chí, khơi dậy sức mạnh tinh thần, lan tỏa khát vọng cho hàng triệu con người. Những tấm huy chương mà các vận động viên giành được trong 30 năm qua, những kỷ lục được thiết lập không chỉ là kết quả nỗ lực cá nhân, mà còn là kết tinh của ý chí, nghị lực vượt lên số phận; đó là minh chứng cho tinh thần Việt Nam tài năng, trí tuệ, kiên cường, dám ước mơ, với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng..."

Tham dự ASEAN Para Games 13, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu giành từ 40 - 50 huy chương Vàng, nằm trong tốp 4 - 5 quốc gia dẫn đầu khu vực.

Để đạt được chỉ tiêu nói trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đảm bảo tốt công tác tuyển chọn các vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển thể thao người khuyết tật quốc gia theo quy chế tuyển chọn; các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, trung thực, cao thượng, chống mọi biểu hiện tiêu cực.

Tại hai kỳ Đại hội vừa qua, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam nằm trong top đầu bảng tổng sắp huy chương; trong đó, ASEAN Para Games 11, chúng ta giành được 65 huy chương Vàng, tại ASEAN Para Games 12 là 66 huy chương Vàng./.

