Việt Nam tích cực cùng ASEAN phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Ngày 15/9, tại Bali, Indonesia, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến và các tổng chưởng lý từ 9 quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gồm Indonesia, Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan, đã ký tuyên bố chung nhằm thúc đẩy hợp tác trong việc giải quyết tội phạm xuyên biên giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Tuyên bố Sanur Bali được thông qua tại Hội nghị Viện trưởng/Tổng chưởng lý ASEAN (APAGM) tại Bali. Trong tuyên bố, các công tố viên ASEAN cam kết phối hợp chặt chẽ hơn để giải quyết tình trạng tội phạm xuyên quốc gia như cờ bạc trực tuyến, lừa đảo, tham nhũng, rửa tiền và buôn lậu tài sản xuyên biên giới.



Phát biểu tại Hội nghị, Tổng chưởng lý Indonesia Sanitiar Burhanuddin cho biết Tuyên bố Sanur Bali không chỉ phản ánh cam kết chung về việc thực thi pháp luật công bằng tại ASEAN mà còn là nỗ lực giảm thiểu các loại tội phạm vượt ra ngoài phạm vi quyền tài phán của mỗi quốc gia.

Ông Sanitiar nhấn mạnh việc thu hồi tài sản xuyên biên giới sẽ là "chìa khóa" để chống lại tội phạm xuyên quốc gia và các bên cần phối hợp, hợp tác hiệu quả trong khi vẫn tôn trọng hệ thống pháp luật quốc gia.

APAGM sẽ đóng vai trò là diễn đàn chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác pháp lý quốc tế, xây dựng năng lực và chia sẻ thông tin giữa các công tố viên ASEAN, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045./.

Thông tin về Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 Với chủ đề “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN bao trùm, bền vững,” AIPA-46 diễn ra tại Kuala Lumpur (từ 16-22/9) khẳng định cam kết nghị viện các nước trong thúc đẩy phát triển chung khu vực.