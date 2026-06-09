Việt Nam-Timor-Leste chia sẻ kinh nghiệm về lãnh đạo quản trị quốc gia

Chiều 9/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste (CNRT) do ông Jacinto Rigoberto Gomes de Deus, Phó Tổng Thư ký thứ nhất dẫn đầu nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN” trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste, khẳng định chuyến thăm của Đoàn thể hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước; đánh giá cao việc Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN,” đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa các chính đảng trong khu vực, thể hiện cam kết mạnh mẽ chung của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bền vững, vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đánh giá cao vai trò quan trọng của CNRT và những thành quả phát triển đất nước mà Timor-Leste đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Timor-Leste thời gian qua.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ với CNRT cũng như các chính đảng ở các nước ASEAN trên tinh thần chân thành, tin cậy, cùng nhau hợp tác, phát triển.

Đoàn đại biểu Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN” lần đầu tiên kết nối các chính đảng các nước Đông Nam Á, nhấn mạnh đây là diễn đàn thiết thực để các chính đảng trong khu vực trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và cùng đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Phó Tổng Thư ký thứ nhất Jacinto Rigoberto Gomes de Deus khẳng định CNRT coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam; mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; đánh giá cao vai trò và sự ủng hộ của Việt Nam đối với Timor-Leste trong quá trình hội nhập khu vực và tham gia Cộng đồng ASEAN.

Ông Jacinto Rigoberto Gomes de Deus đánh giá cao vai trò của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu cho Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội, định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Jacinto Rigoberto Gomes de Deus bày tỏ CNRT mong muốn tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và quan hệ giữa các cơ quan của CNRT với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách trong các lĩnh vực quan trọng, phù hợp với ưu tiên của Timor-Leste hiện nay là nâng cao năng lực thể chế, hoạch định chính sách, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định trong khu vực.

Chia sẻ với các ý kiến của Phó Tổng Thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai Đảng tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, lãnh đạo quản trị quốc gia; cùng đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, góp phần củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Timor-Leste, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực./.

Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Timor-Leste Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-10/6/2026.