Việt Nam-Triều Tiên ký kết các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025) của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 10/10 theo giờ địa phương, Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam-Triều Tiên đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo đó, các văn kiện hợp tác gồm Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên;

Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về hợp tác quốc phòng;

Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn xã Trung ương Triều Tiên; Bản ghi nhớ hợp tác về y tế và khoa học y học giữa Bộ Y tế Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Y tế Công cộng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên;

Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời cùng với ý chí và mong muốn hợp tác xuyên suốt giữa hai nước, những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Triều Tiên tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc, đạt được một số thành quả đáng khích lệ, nổi bật.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế và khoa học y học giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế công cộng Triều Tiên. (Ảnh: Hồng Điệp /TTXVN)

Hai bên đã ký kết một số hiệp định hợp tác song phương trong các lĩnh vực về văn hóa, y tế, vận tải hàng không dân dụng, tương trợ tư pháp, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần…; duy trì một số cơ chế đối thoại, hợp tác như Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của mỗi nước cũng như các quy định của quốc tế.

Các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức nhân dân được duy trì và mở rộng, qua đó giúp người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước./.

