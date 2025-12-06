Việt Nam và Ba Lan cùng chạm vào cảm xúc thông qua ngôn ngữ điện ảnh

(Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Tối 5/12 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2025 đã chính thức bắt đầu. Tuần phim được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, trogn đó Cục Điện ảnh và Hiệp hội Các nhà sản xuất phim Ba Lan phối hợp thực hiện.

Gửi đến buổi khai mạc, ông Grzegorz Napieralski - đại diện nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan-Việt Nam và nhóm Liên minh Nghị viện Thế giới của Quốc hội Ba Lan đã đánh giá cao quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh, hai quốc gia, hai dân tộc và hai nền văn hóa cũng rất gần gũi nhau. Người Ba Lan và người Việt Nam đều quý trọng nền độc lập, yêu văn hóa dân tộc của mình, cũng như trân trọng lòng hiếu khách và mối quan hệ với các dân tộc khác.

"Chúng ta tự hào về quá khứ và di sản văn hóa của mình, cũng như cởi mở đón nhận những nền văn hóa khác," ông Grzegorz Napieralski nói.

Ban tổ chức cho biết sẽ có 7 tác phẩm được chiếu từ ngày 5/12-9/12 tại Hà Nội, sau đó tiếp tục từ 10-14/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 7 phim là 7 câu chuyện đa dạng thể loại và sắc thái từ Ba Lan, trong đó có "Entropia" - phim ngắn khắc họa một lát cắt về cuộc sống người Việt nơi đất khách quê người - đạo diễn Anna Fam-Rieskaniemi.

Xoay quanh xung đột giữa hai thế hệ người Việt xa xứ, những vấn đề về bản sắc được bộc lộ rõ nét, song qua những đối thoại lại thấy sự đồng cảm vì có chung nhiều giá trị cốt lõi.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chụp ảnh cùng các khách mời và đại diện từ Hiệp hội Các nhà sản xuất phim Ba Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, "Entropia" khi được công chiếu lần đầu đã được đón nhận sự quan tâm nồng nhiệt từ khán giả Ba Lan. "Đó như một sự ghi nhận ý nghĩa đối với những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại đất nước này, đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hợp tác quốc tế giữa hai quốc gia," ông Cường nhận xét.

Nối tiếp cùng buổi tối là "Kẻ lạc bầy" (Blacksheep) của đạo diễn Aleksander Pietrzak, Bộ phim kể về một gia đình tưởng chừng hoàn hảo bỗng dưng "phát lộ" ra loạt bí ẩn và rắc rối cùng một lúc. Bằng tình cảm gia đình, mọi thành viên gạt qua những khó khăn riêng để cùng vì nhau.

7 là những tác phẩm phong phú về đề tài, đa dạng về thể loại với cách làm phim hiện đại, kịch bản hấp dẫn, khơi gợi cảm xúc và những suy tư sâu lắng, qua đó hướng đến sự cảm thông, tình yêu thương giữa người với người.

Khán giả có thể nhận vé xem phim miễn phí trên trang web chieuphimquocgia.com.vn hoặc nhận vé trực tiếp tại rạp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) hoặc trang web cinestar.com.vn của Rạp Cinestar Hai Bà Trưng tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Ba Lan-Việt Nam Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp tận dụng, khai thác các cơ chế hợp tác này để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hai khu vực.