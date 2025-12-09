Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực

Ngày 9/12, tại tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật.

Kỳ họp có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện của nhiều bộ, ngành hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tại kỳ họp, trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hai bên trao đổi về kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải…, cũng như phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn chúc mừng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vị thế, vai trò khu vực và quốc tế ngày càng cao; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra, sớm đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Khẳng định tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam có tính đặc biệt và là tài sản vô giá, đã khắc sâu vào lịch sử mỗi nước, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhấn mạnh những thành tựu mỗi nước đạt được là kết quả từ sự vun đắp tình hữu nghị truyền thống và ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau.

Về phần mình, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của CPP do Chủ tịch Samdech Techo Hun Sen đứng đầu và sự năng động, kiến tạo của Chính phủ Hoàng gia, Campuchia sẽ vượt qua mọi thách thức, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050; khẳng định Việt Nam dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Campuchia.

Về quan hệ hai nước, hai bên đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác, đặc biệt là việc tổ chức thành công cuộc gặp cấp cao hai Đảng (tháng 2/2025); lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi định hướng quan hệ hợp tác; các cơ chế hợp tác được triển khai và mang lại hiệu quả thực chất, gần đây nhất là đối thoại chính sách quốc phòng, giao lưu hữu nghị biên giới, cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Campuchia-Lào và chương trình diễn tập cứu hộ cứu nạn.

Bên cạnh đó, hợp tác thương mại-đầu tư chuyển biến tích cực, kim ngạch thương mại song phương đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2025. Hợp tác trong các lĩnh vực khác tiếp tục được quan tâm duy trì và đẩy mạnh.

Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật, diễn ra tại tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Hai bên hoan nghênh Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey vào ngày 8/12 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, giúp gia tăng kết nối, thúc đẩy giao thông, lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân.

Hợp tác giữa các địa phương hai nước có bước phát triển tích cực với việc tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 vào cuối tháng 11/2025.

Nhằm triển khai các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt là tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp qua tất cả các kênh;

Đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị lịch sử quan hệ hai nước tới các tầng lớp nhân dân; kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này gây phương hại cho nước kia; phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới và ngăn chặn, phòng chống các loại hình tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh phát triển và kết nối hạ tầng cơ sở, thương mại biên giới, hiện đại hóa quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, hoạt động hiệu quả ở mỗi nước; tăng cường kết nối giao thông, trao đổi hàng hóa;

Đẩy mạnh hợp tác về du lịch, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong quản lý, sử dụng, phát triển và bảo tồn bền vững tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các cơ chế Tiểu vùng sông Mekong.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn ký kết Biên bản cuộc họp. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Kết thúc kỳ họp, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã thay mặt Chính phủ hai nước ký Biên bản thỏa thuận của kỳ họp.

Hai bên nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 22 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia ở Việt Nam vào thời điểm phù hợp trong năm 2026.

Trước đó, ngày 8/12, Bộ trưởng Lê Hoài Trung có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Neth Savoeun bày tỏ vui mừng và ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam trong năm vừa qua, trong đó kinh tế phát triển cao hàng đầu khu vực, tổ chức thành công, tốt đẹp các lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước cũng như tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn; tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn những tình cảm gắn bó đặc biệt và lời chúc tốt đẹp của Phó Thủ tướng Neth Savoeun; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo khác của Campuchia.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh mong muốn đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới; tạo đột phá về hợp tác kinh tế, trong đó chú trọng thúc đẩy kết nối giao thông vận tải hai nước; tăng cường phối hợp quản lý tốt đường biên giới đất liền và phòng, chống các loại hình tội phạm xuyên biên giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng cảm ơn Chính phủ Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được sinh sống, lao động, học tập và đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia.

Về tình hình căng thẳng giữa Thái Lan-Campuchia, nhất là mấy ngày gần đây, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát tình hình, kêu gọi hai bên kiềm chế giảm căng thẳng, đối thoại và tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình.

Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tìm giải pháp ổn định lâu dài, vì lợi ích của người dân Campuchia, Thái Lan và vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới./.

