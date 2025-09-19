Việt Nam và Vương quốc Anh: Tăng cường hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên mới

Từ ngày 16-18/9, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trong bối cảnh phát triển mới của mỗi nước, khu vực và thế giới.

Trọng tâm của chuyến đi là đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chính sách, hoàn thiện thể chế thúc đẩy, đổi mới sáng tạo, quản trị địa phương và cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Tăng cường hợp tác chia sẻ tri thức và kinh nghiệm phát triển và quản trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng đã có các cuộc hội kiến, tiếp và làm việc với nhiều nhà lãnh đạo, quan chức và chuyên gia hàng đầu về kinh tế, tài chính, công nghệ của Anh.

Tại cuộc gặp với Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Anh Seema Malhotra, ông Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin về tình hình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những quyết sách chiến lược về xác lập mô hình tăng trưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh mong muốn của Việt Nam được chia sẻ kinh nghiệm và thế mạnh của Anh trong các lĩnh vực này, bao gồm việc xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Bà Seema Malhotra khẳng định mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa hai nước và bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các quyết sách chiến lược. Hai bên cam kết hợp tác vì hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng chung, đồng thời cùng nhau giải quyết các vấn đề quốc tế.

Tại cuộc hội kiến và trao đổi với Ngài Lindsay Hoyle, Chủ tịch Hạ viện Anh trong không khí trang trọng và thân tình, hữu nghị, Ngài Chủ tịch chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, đánh giá cao tinh thần và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hội đàm với ông Lindsay Hoyle, Chủ tịch Hạ viện Anh. (Ảnh Hữu Tiến/TTXVN)

Ngài Chủ tịch Hạ viện đã nhấn mạnh vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trong chính sách đối ngoại của Vương quốc Anh, nhất là sau khi rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Ngài Lindsay Hoyle bày tỏ mong muốn hai nước sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhằm đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân cũng như doanh nghiệp hai bên.

Trao đổi với Ngài Chủ tịch Hạ viện, ông Nguyễn Xuân Thắng gửi lời thăm hỏi của Đồng chí Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Ngài Chủ tịch. Đồng chí trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành, sự ủng hộ của cá nhân Ngài Chủ tịch cũng như nước Anh đối với Việt Nam, trong lịch sử, cũng như đối với những chiến lược và quyết sách phát triển hiện nay, để đưa Việt Nam trở thành quốc gia phồn vinh, thịnh vượng.

Nhất trí với những đánh giá của Ngài Chủ tịch Hạ viện, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao mối quan hệ chân thành, thực chất giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh và hai nước cần tiếp tục thúc đầy, nâng cấp mối quan hệ, vì hòa bình, thịnh vượng mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng chung.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Công vụ Anh Baroness Stuart, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và vận hành nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển, về chế độ đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá công chức, cũng như mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền hai cấp của Anh, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi làm việc với ông Mark Kent, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam-Anh, cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam.

Hai bên đã thảo luận về các vấn đề quan trọng như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, và thắt chặt quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, chuyến thăm còn có các buổi làm việc chuyên sâu với các chuyên gia kinh tế, tài chính và công nghệ hàng đầu của Anh đến từ Đại học Oxford, Trường Kinh tế và chính trị London (LSE), các Tổ chức tư vấn tài chính và chính sách độc lập hàng đầu ở London.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi về quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán trong hoàn thiện thể chế đột phá, phát triển, trong đó có việc tổ chức và vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế trên cơ sở tham chiếu kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt mô hình của Anh quốc-một trung tâm với truyền thống lâu đời, hoạt động hiệu quả và thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư tài chính hàng đầu thế giới.

Các chuyên gia Anh đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp và nhân dân hai nước

Bên cạnh các hoạt động chính thức, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng tham dự với tư cách khách mời danh dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Anh.

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là chính khách Anh, đại sứ quán các nước và đại diện doanh nghiệp hai bên, tạo không khí ấm cúng và thể hiện sự gắn kết giữa hai quốc gia.

Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh chụp ảnh lưu niệm nhân dịp đến thăm mộ Karl Marx, người sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng còn có những hoạt động ý nghĩa khác như: Đặt hoa tưởng niệm tại mộ Karl Marx ở London, gặp gỡ Hội trí thức Việt Nam tại Anh và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Thắng đã khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Các hoạt động trong chuyến thăm không chỉ củng cố mối quan hệ chính trị, ngoại giao mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực then chốt, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sáng 18/9, Đoàn kết thúc chuyến thăm và làm việc tại London và tiếp tục chương trình theo kế hoạch tại Ireland và Scotland./.

