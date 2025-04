Vietnam Airlines báo lãi lớn nhờ khách quốc tế bùng nổ, giá nhiên liệu giảm

Với sự bùng nổ của thị trường khách quốc tế, giá nhiên liệu giảm so với cùng kỳ, cùng với nỗ lực điều hành linh hoạt, hiệu quả, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 1/2025, tạo nền tảng vững chắc để hãng triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trong ba tháng đầu năm 2025, lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 11,7 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ; lượng khách nội địa đạt hơn 9 triệu lượt, tăng 3,6%. Trong đó, cả nước đã đón hơn 6 triệu lượt du khách quốc tế, xác lập mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành du lịch.

Bám sát đà phục hồi mạnh mẽ, Vietnam Airlines Group ước vận chuyển gần 6,2 triệu lượt hành khách, trong đó riêng Vietnam Airlines vận chuyển hơn 6 triệu lượt, tăng lần lượt 6,7% và 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các khu vực thị trường quốc tế đều ghi nhận tăng trưởng tích cực, với thị trường Ấn Độ tăng mạnh nhất 26,6%, kế đến là Trung Đông tăng 25,8%, và Đông Bắc Á tăng 13,6% nhờ sự phục hồi của Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong.

Chất lượng khách quốc tế cũng cải thiện rõ nét, đặc biệt tại các thị trường doanh thu cao như Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Đối tượng khách doanh thu cao từ Nhật Bản đã phục hồi đạt gần 90% so với cùng kỳ 2019, thay vì 60% như cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines trong quý 1/2025 ước đạt gần 31.107 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.625 tỷ đồng. Công ty mẹ Vietnam Airlines đạt doanh thu gần 25.019 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 3.044 tỷ đồng.

Mặt khác, Vietnam Airlines hưởng lợi từ giá nhiên liệu bình quân duy trì ở mức khoảng 91 USD/thùng trong quý 1/2025, thấp hơn gần 5% so với bình quân năm trước và thấp hơn nhiều so với dự báo, qua đó cải thiện hiệu quả chi phí.

Bên cạnh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa cũng ghi nhận kết quả tích cực, với doanh thu ba tháng đầu năm 2025 vượt kế hoạch hơn 220 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận.

Trong bối cảnh Pratt & Whitney (PW) triệu hồi động cơ, Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh lịch bay, tối ưu lượt cất, hạ cánh (slot khai thác). Hiệu suất khai thác tàu bay tăng gần 10% so với cùng kỳ, cải thiện rõ rệt hiệu quả vận hành.

Vietnam Airlines cũng chủ động duy trì ổn định mạng bay nội địa, phân bổ lịch bay hợp lý, tối ưu hóa nguồn lực trong giai đoạn cao điểm quốc tế, đồng thời thuê bổ sung ba tàu bay dịp Tết, đóng góp trực tiếp 37,3 tỷ đồng vào hiệu quả kinh doanh.

Trong quý 1 vừa qua, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ trị giá 560 triệu USD với Citibank; ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Vietcombank; và ký kết với VNPT triển khai dịch vụ Internet trên máy bay (IFC) cho đội tàu Airbus A350, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược nâng cao trải nghiệm hành khách.

Trên thị trường quốc tế, Vietnam Airlines liên tiếp khai trương và khôi phục nhiều đường bay trọng điểm như Hà Nội-Bengaluru, chuẩn bị mở thêm đường bay Hà Nội-Hyderabad, và nối lại các đường bay Đông Bắc Á.

Vietnam Airlines tiên phong triển khai ứng dụng định danh và xác thực điện tử toàn trình trong thủ tục bay, trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam áp dụng giải pháp sinh trắc học kết hợp định danh điện tử (VNeID), nâng cao trải nghiệm hành khách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Đưa ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong quý 2 tới, Vietnam Airlines sẽ khẩn trương chuẩn bị nguồn lực, phục vụ tốt cao điểm 30/4-1/5 và cao điểm mùa Hè, đồng thời điều hành linh hoạt mạng bay nhằm tối ưu hóa chi phí, gia tăng doanh thu.

Hãng cũng xây dựng phương án tải cung ứng các giai đoạn cao điểm, chủ động kế hoạch thuê bổ sung tàu bay, tiếp tục khai thác và mở rộng nhiều đường bay quốc tế trọng điểm, đa dạng hóa mạng bay và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Song song với hoạt động khai thác, Vietnam Airlines đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành theo tiến độ Chính phủ yêu cầu, đồng thời thực hiện tái cơ cấu tài sản, tối ưu hóa danh mục đầu tư tài chính nhằm gia tăng thu nhập, dòng tiền và hướng tới phát triển bền vững./.

Trong quý 1/2025, Vietnam Airlines tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng uy tín như: “Hãng hàng không dẫn đầu châu Á về bản sắc văn hóa" và “Hãng hàng không có dịch vụ trên không tốt nhất Việt Nam" từ World Travel Awards; lần đầu tiên góp mặt trong “Top 25 Hãng hàng không an toàn nhất thế giới" và “Top 25 Hãng hàng không tốt nhất thế giới" do AirlineRatings.com bình chọn, đồng thời tiếp tục được vinh danh với giải “World’s Best Value Premium Economy" lần thứ hai liên tiếp.