Vietnam Odyssea 2025”: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên Việt tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, mới đây, tại khuôn viên Bentley của trường Đại học Curtin (bang Tây Australia), sự kiện "Vietnam Odyssea - Hành trình Việt Nam 2025" do Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Curtin (VSAC) tổ chức đã diễn ra sôi động và thành công rực rỡ.

Đây là lễ hội văn hóa Việt Nam đầu tiên diễn ra tại Đại học Curtin, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, cộng đồng địa phương và bạn bè quốc tế đến tham dự.

Tham dự sự kiện có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang Tây Australia và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia Nguyễn Thanh Hà; các thành viên của Curtin Student Guild, Hội Phụ nữ Việt Nam tại bang Tây Australia, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU), cùng đại diện nhiều doanh nghiệp như NP Carousel Supermarket, U&I 24hr Cafe, Roll vs Bowl Murray, Senso & Co., Le Agency, DS Florist, Fob Coffee, XOI Saigon.freo, Daissy dessert and drinks, Dirty Swine…

Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của Town of Victoria Park, trường Cao đẳng Curtin, Đại học Curtin và sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp Việt tại bang Tây Australia.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà khẳng định “Vietnam Odyssea 2025” không chỉ là sân chơi văn hóa của sinh viên mà còn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ Việt Nam tại Australia.

Đây sẽ là bước khởi đầu để hình thành truyền thống mới, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Curtin, ông Quentin Derrick, gửi lời chúc mừng và đánh giá cao khả năng tổ chức chuyên nghiệp của sinh viên Việt Nam, cho rằng các em đã chứng minh sinh viên quốc tế hoàn toàn có thể trở thành những "đại sứ" văn hóa, lan tỏa bản sắc và xây dựng cầu nối giữa các cộng đồng.

Lấy cảm hứng từ chủ đề “Born from Culture, Shaped by Times” (tạm dịch: Sinh ra từ văn hóa, định hình bởi thời đại), sự kiện đã đưa khán giả vào không gian đậm chất Việt. Những màn múa lân rộn ràng, các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, múa nón lá, các tiết mục trình diễn áo dài duyên dáng đã tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ.

Khu trò chơi dân gian thu hút đông đảo bạn trẻ với những trò chơi quen thuộc như nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, cùng với triển lãm tranh, không gian ẩm thực phong phú với phở, bún chả, gỏi cuốn, cà phê sữa đá…

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ cộng đồng, cùng tác giả trẻ Hoàng Phạm Hải Anh với ấn phẩm quà tặng mang đậm dấu ấn Việt. Tất cả đã làm nên một ngày hội văn hóa sôi động và tràn đầy cảm xúc.

Bạn Nguyễn Trung, phụ trách thiết kế khu trò chơi dân gian, cho biết Ban tổ chức muốn tái hiện những ký ức tuổi thơ Việt Nam theo cách gần gũi nhất để bạn bè quốc tế có thể cảm nhận và hòa nhập. Nhìn thấy sự hào hứng, tiếng cười và sự cổ vũ của mọi người, Nguyễn Trung tin rằng văn hóa truyền thống luôn có sức sống mạnh mẽ.

Một trong những tiết mục gây nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế. (Ảnh: TTXVN phát)

Điểm đặc biệt nhất của “Vietnam Odyssea 2025” là mọi khâu tổ chức đều do chính các bạn sinh viên Việt Nam thực hiện, từ ý tưởng, gây quỹ, truyền thông, hậu cần cho đến điều phối. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần sáng tạo, đoàn kết mà còn khẳng định năng lực của sinh viên trong việc tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Bạn Nguyễn Mai, trưởng Ban tổ chức, chia sẻ Ban tổ chức muốn tạo ra không gian để du học sinh Việt Nam vơi đi cảm giác xa nhà, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Nguyễn Mai hy vọng sự thành công của “Vietnam Odyssea 2025” sẽ là nền tảng để VSAC xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam vững mạnh và gắn kết hơn.

Về phần mình, bạn Nguyễn Dung, người sáng lập và cũng là Chủ tịch đầu tiên của VSAC - cho biết đã luôn dõi theo và sẵn sàng hỗ trợ mọi giai đoạn phát triển của Hội với mong muốn VSAC luôn trở thành điểm tựa vững chắc cho các sinh viên Việt Nam theo học tại Đại học Curtin, đồng thời tìm kiếm các cơ hội để đưa văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Chia sẻ cảm xúc, chị Hollie Trần, cán bộ hỗ trợ học tập và giảng dạy tại Đại học Curtin, đồng thời cũng là thành viên Ban tổ chức “Vietnam Odyssea 2025,” bày tỏ: “Làm việc với các bạn sinh viên Việt Nam để kiến tạo một chương trình văn hóa thành công là trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Tôi luôn mong muốn các bạn trẻ giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa Việt, đồng thời tạo nên những không gian để bạn bè quốc tế hiểu và yêu mến Việt Nam hơn. Tôi tin rằng những nỗ lực này sẽ trở thành điểm tựa quý báu cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Đại học Curtin.”

Các bạn sinh viên Việt Nam tự hào được khoác lên mình những chiếc áo mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ là nơi sinh viên Việt Nam thể hiện bản lĩnh, “Vietnam Odyssea 2025” còn tạo nên nhịp cầu gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc và góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam trong môi trường đa văn hóa tại bang Tây Australia.

Trong tương lai, VSAC mong muốn đưa “Vietnam Odyssea” thành sự kiện thường niên, mở rộng hợp tác với Curtin Student Guild và các hội sinh viên quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tạo cầu nối văn hóa bền chặt giữa Việt Nam và Australia./.

