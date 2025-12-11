Vĩnh Long mời gọi đầu tư hơn 150 dự án vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi đầu tư các dự án vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã ban hành danh mục 153 dự án kêu gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa-du lịch, thương mại dịch vụ, năng lượng tái tạo....

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, theo quy hoạch tỉnh Vĩnh Long có 31 cụm công nghiệp, với tổng diện tích gần 1.656 ha. Đến nay, tỉnh đã có 10 cụm công nghiệp đã được thành lập, diện tích hơn 410 ha; trong đó 04 cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định, 03 cụm công nghiệp đang được đầu tư hạ tầng và 02 cụm công nghiệp đã thành lập đang kêu gọi đầu tư hạ tầng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 01 khu kinh tế , 05 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích hơn 720 ha; 06 khu công nghiệp đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động với tổng diện tích 11.472 ha.

Năm 2025, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi thu hút đầu tư các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tỉnh đã tiếp và làm việc 310 đoàn nhà đầu tư/doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Qua đó, tỉnh đã cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 40 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, có 05 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 14,48 triệu USD và 35 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 20.788 tỷ đồng.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 218 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực (trong đó có 86 dự án FDI), với vốn đăng ký hơn 84.790 tỷ đồng và hơn 4.111 triệu USD; 07 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký 11.783,73 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lợi thế tiềm năng của tỉnh có đường bờ biển dài 130 km, trải dài từ vùng Duyên Hải đến Bình Đại, tốc độ gió qua khảo sát thực đạt trung bình 7-8 m/s; có quỹ đất sạch và hạ tầng truyền tải đồng bộ với 3 trạm 500 kV, 8 trạm 220 kV, 21 trạm 110 kV. Đây là lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ven biển và ngoài khơi.

Tỉnh Vĩnh Long đã có quy hoạch chi tiết khoảng 45 dự án năng lượng tái tạo, với tổng công suất 3.855 MW và đang xúc tiến mời gọi đầu tư. Trong giai đoạn giai đoạn 2025-2030, tỉnh mời gọi đầu tư 10 dự án trọng điểm ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, với tổng vốn đầu tư khoảng 55.250 tỷ đồng; trong đó, có 8 nhà máy điện gió, 01 nhà máy điện mặt trời và 01 nhà máy sản xuất Hydro xanh quy mô lớn.

Cùng với phát triển năng lượng tái tạo, tỉnh Vĩnh Long cũng mời gọi đầu tư 10 dự án ở lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, với tổng vốn 48.642 tỷ đồng. Trong đó, có 5 dự án hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ; 5 dự án về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, dự án khu nuôi tôm công nghệ cao, dự án Trung tâm giống, dự án nuôi thủy sản kết hợp du lịch sinh thái.

Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh có nền kinh tế chủ lực là nông nghiệp, với tổng diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 72% tổng diện tích tự nhiên; trong đó, có 170.000 ha đất trồng lúa; cây lâu năm 220.000 ha (120.000 ha dừa và 100.000 ha cây ăn trái) và diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 113.000 ha; đàn gia súc gia cầm gần 24 triệu con.

Để khai thác hiệu cao nhất về lợi thế, tỉnh chủ trương kêu gọi đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên các dự án có năng lực bao tiêu sản phẩm, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đây bước đi cần thiết giúp nông sản địa phương nâng tầm giá trị, mở rộng thị trường, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng./.

