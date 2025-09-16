VN-Index thất bại trước ngưỡng 1.700 điểm, cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ

Thị trường chứng khoán trong phiên 16/9 ghi nhận sự giằng co khi VN-Index lùi nhẹ, trong khi nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ, giúp hạn chế đà giảm của thị trường chung.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/9, VN-Index giảm 4 điểm xuống 1.680,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,31 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 40.496,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng giá, 210 mã giảm giá và 54 mã đi ngang.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,71 điểm xuống 278,89 điểm, với hơn 100,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng gần 2.409 tỷ đồng. Toàn sàn có 60 mã tăng giá, 95 mã giảm giá và 65 mã đi ngang.

Trong khi đó, UPCOM-Index tăng 0,86 điểm lên 111,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 51,5 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 137,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng giá, 96 mã giảm giá và 116 mã đi ngang.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ vai trò nâng đỡ tích cực. KLB tăng kịch trần sau thông tin HOSE tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu của KienlongBank với vốn điều lệ gần 3,653 tỷ đồng.

Hiện KLB được giao dịch quanh mức 27.700 đồng/cổ phiếu (chiều 16/9), tăng 143% so với đầu năm, dù thanh khoản chỉ khoảng 500.000 đơn vị/ngày. Các mã khác như MBB tăng 2,42%, SHB tăng 2,25%, BVB tăng 2,01%, CTG tăng 1,74%. Ở chiều giảm giá có VIB mất 1,86%.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ, PHS giảm sàn. Nhóm bất động sản cũng đồng loạt giảm, tạo áp lực điều chỉnh lớn lên thị trường. Trong rổ VN30, có 16/30 mã tăng điểm, nổi bật FPT tăng 1,57%, MWG tăng 1,01%, VNM tăng 2,54%, SAB tăng 2,58%.

Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup điều chỉnh khi VIC giảm 2,03%, VHM giảm 1,72%. VCB giảm 0,30%, VJC giảm 2,47%, MSN giảm 1,92%. Đáng chú ý, VIC và VCB cùng giảm khiến sức nặng thị trường gia tăng.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tổng cộng 95 tỷ đồng trong phiên 16/9.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 55 tỷ đồng, song bán mạnh nhất tại VPB khoảng 268 tỷ đồng; ngoài ra, SSI, VND, VCB và VIC cũng bị bán ròng từ 100- 195 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 126 tỷ đồng trên HNX và xấp xỉ 24 tỷ đồng trên UPCOM.

Diễn biến phiên 16/9 cho thấy thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh từ nhóm bất động sản và chứng khoán, song lực nâng đỡ từ cổ phiếu ngân hàng và một số mã vốn hóa lớn phần nào cân bằng xu hướng./.

