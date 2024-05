Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 5 tháng đạt 190.600 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5 ước đạt 48.200 tỷ đồng; tính chung năm tháng đầu năm đạt 190.600 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Thi công Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối với thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 tại địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Theo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm vừa được Tổng cục Thống kê công bố, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5 ước đạt 48.200 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 190.600 tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 bằng 24,8% và tăng 21,5%).

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/5 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 11,07 tỷ USD, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm tháng đầu năm 2024 ước đạt 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm tháng đầu năm 2024 có 42 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 103,5 triệu USD, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước; có 10 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 32,5 triệu USD, giảm 81,3%.

Tính chung năm tháng đầu năm tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 136,1 triệu USD, giảm 57,0% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 13.200 doanh nghiệp thành lập mới

Trong tháng Năm, cả nước có hơn 13.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,7% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 6.749 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023; 5.303 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 30,4% và giảm 1,1%; 4.550 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,3% và giảm 3,5%; 1.538 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,4% và tăng 25,8%.

Tính chung năm tháng đầu năm 2024, cả nước có 98.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 97,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà Máy Tuyển Quặng Cam đường (Lào Cai) - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng tích cực

Sản xuất công nghiệp tháng Năm tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực hơn so với tháng trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,0%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,3%, đóng góp 6,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,7%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 5,2%, làm giảm 0,8 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 55 địa phương và giảm ở 8 địa phương trên cả nước.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2024 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,2% so với cùng thời điểm năm trước./.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong tháng 5 đạt trên 8 tỷ USD Tính lũy kế đến ngày 20/5, cả nước có 40.285 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 481 tỷ USD. Theo đó, vốn thực hiện lũy kế ước đạt khoảng 305 tỷ USD, bằng gần 63,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.