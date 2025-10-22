Vốn hóa thị trường của Samsung lần đầu vượt mốc hơn 634 tỷ USD

Kinh tế

Giá trị vốn hóa thị trường của Tập đoàn điện tử Samsung đã lần đầu tiên vượt mốc 900.000 tỷ won nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhà sản xuất chất bán dẫn Samsung Electronics.

Ngọc Duy
Trụ sở Samsung tại Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Ngày 22/10, giá trị vốn hóa thị trường của Tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc) đã lần đầu tiên vượt mốc 900.000 tỷ won nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhà sản xuất chất bán dẫn Samsung Electronics.

Theo hãng tin Yonhap, dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc cho thấy tổng vốn hóa thị trường của tập đoàn Samsung đã đạt 907.900 tỷ won (tương đương 634,4 tỷ USD), tăng 67% so với mức 543.300 tỷ won ghi nhận vào cuối năm ngoái.

Sự gia tăng vốn hóa phần lớn nhờ vào giá cổ phiếu của Samsung Electronics tăng mạnh. Theo đó, cổ phiếu của công ty này đã tăng 85,3% từ mức 53.200 won/cổ phiếu vào ngày 31/12/2024 lên 98.600 won/cổ phiếu vào ngày 22/10.

Giá cổ phiếu của Samsung Electronics đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây, với động lực đến từ đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán phố Wall và triển vọng tích cực của ngành chip trong bối cảnh thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)
